Экс-руководству акционера «Мегафона» грозит уголовка за взятки «узбекской принцессе»

Прокуратура Швеции предъявила обвинения экс-президенту Telia Ларсу Нубергу и ряду других бывших топ-менеджеров компании в даче взяток дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Обвинение последовало после того, как сама Telia признала свою вину перед американскими властями и согласилась выплатить штраф в размере $965 млн.

Шведская прокуратура расследует коррупционные связи Telia

Шведская телекоммуникационная компания Telia (бывшая TeliaSonera), второй по величине акционер «Мегафона» сообщила о начале прокуратурой страны процесса изъятия у компании прибыли, незаконно полученной вследствие коррупционной деятельности в Узбекистане. Речь идет о взятках, которые TeliaSonera платила Гульнаре Каримовой, дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, за получение преференций для сотового оператора Coscom.

Кроме того, прокуратура предъявила уголовное обвинение в злонамеренном поведении трем бывшим топ-менеджерам TeliaSonera, связанным со сделками со структурами Каримовой. Как пишет шведское издание The Local, речь идет о бывшем президенте Ларсе Нуберге (Lars Nyberg), возглавлявшем компанию в 2007-2013 г.г., бывшем вице-президенте по макрорегиону «Евразия» Теро Кивисаари (Tero Kivisaari) и еще одной персоне, имя которой не сообщается.

В то же время более ранним руководителям TeliaSonera, включая Андерса Игела (Anders Igel), обвинения предъявляться не будут. Игел возглавлял компанию до середины 2007 г., и при нем TeliaSonera начала переговоры о выходе в Узбекистан. Но, как пояснил на пресс-конференции ведущий расследование прокурор Гуннар Стетлер (Gunnar Stetler), Кивисаари скрыл от него, с кем конкретно он ведет переговоры.

Гульнара Каримова, дочь экс-президента Узбекистана, покровительница местной телекоммуникационной отрасли, профессор

Когда совет директоров TeliaSonera одобрял сделку по приобретению Coscom, Кивиссари сообщил о необходимости привлечения узбекского партнера, однако не уточнил, кто за ним стоит, говорит прокурор. В целом расследование заняло пять лет: необходимо было доказать, что конечным получателем средств от TeliaSonera была Каримова. В конечном итоге полученные из Швейцарии документы помогли это доказать, заверил Стетлер.

Считать ли взяткой подкуп дочери президента?

Адвокат Теро Кивисаари Лейф Густафсон (Leif Gustafson) отрицает вину своего подзащитного. По его словам, которые приводит шведское издание Dagens Industri, Кивисаари не совершал незаконных действий. Кроме того, Гульнара Каримова не занимала должностей в Узбекистане, а значит, согласно законодательству Швеции, перечисление ей денежных средств не может считаться взяткой. Правда, Стетлер парировал, что для диктаторских стран, к числу которых Швеция относит Узбекистан, такое положение не применимо.

Со своей стороны, представитель Telia Мари Эрлинг (Marie Ehrling) отметила, что скандальный выход компании на рынок Узбекистана как раз произошел десять лет назад. С тех пор Telia проделала огромную работу над ошибками и сейчас это уже совсем другая компания.

Telia признала вину и заплатит миллиардный штраф

Обвинения шведской прокуратуры произошли сразу после того, как Telia и Coscom признали свою вину в даче взяток Гульнаре Каримовой в рамках совместного расследования, которое вели власти США и Нидерландов. В совокупности Telia заплатит штраф в размере $965 млн.

Из этой суммы штраф за криминальные действия составит $548 млн - он будет поровну разделен между Министерством юстиции США и властями Нидерландов. Еще $416 млн Telia выплатит Американской комиссии по ценным бумагам (SEC) в качестве возврата незаконно полученной прибыли. При этом SEC пообещала направить до половины этой суммы - то есть до $208 млн - на компенсацию аналогичных выплат, которые предстоит сделать Telia перед властями Нидерландов и Швеции.

Как Telia давала взятки людям Гульнары Каримовой

Также Telia и Coscom подали в суд Манхэттена (округ Нью-Йорка, США) заявления о признании вины (документы имеются в распоряжении CNews). В них подробно описана история коррупционных взаимоотношений компании с узбекскими властями. Выход компании на рынок Узбекистана состоялся в 2007 г. путем приобретения местного сотового оператора Coscom.

В 2008 г. TeliaSonera обзавелась местным партнером - гибралтарским офшором Takilant, принадлежащим модельеру Гаянэ Авакян. Авакян не имела отношения к телекоммуникациям, зато была близкой подругой Гульнары Каримовой. Takilant также был партнером конкурента TeliaSonera - группы Vimpelocm (торговая марка «Билайн», нынешнее название Veon).

На первом этапе TeliaSonera выкупила у Takilant 3G-частоты и номерную емкость в Узбекистане за $80 млн. Одновременно Takilant приобрела у TeliaSonera 26% акций голландского офшора TeliaSonera Uzbek Holding, через который скандинавы владеют Coscom. Тогда же стороны подписали put-опцион на обратную продажу этого пакета.

В 2010 г. данный опцион был частично реализован: TeliaSonera выкупила обратно 20% акций вышеупомянутого голландского офшора за $220 млн. Тогда стороны договорились, что оставшиеся у Takilant 6% акций голландского офшора будут приобретены TeliaSonera за $75 млн. То есть купив у TeliaSonera долю в Coscom за $30 млн, Takilant имел возможность продать этот пакет обратно за $295 млн - почти в 10 раз дороже.

Опцион, которого не было

Кроме того, в 2010 г. TeliaSonera приобрела у Takilant два пула 4G-частот за общую сумму $70 млн. Это при том, что купля-продажа-частот в Узбекистане не допускается. Более того, как отмечается в документах американского суда, указанные частоты даже не принадлежали структурам Takilant. Они принадлежали «Уздунробита», «дочке» МТС, которая решила отказаться от них в пользу Coscom, то есть в пользу своего конкурента.

Главой «Уздунробита» был Бекзод Ахмедов, «правая рука» Гульнары Каримовой, активно участвовавший в обсуждении всех сделок с TeliaSonera.

Согласно электронной переписке с топ-менеджерами TeliaSonera, продажу 4G-частот Ахмедов предложил оформлять как отказ Takilant от реализации опциона на приобретение этих частот у «Уздунробита». При этом никаких доказательств наличия данного опциона не было представлено, говорится в документах суда.

Даже после скандала руководство Telia хотело продолжать давать взятки

Осенью 2012 г. на шведском телевидении был показан документальный фильм о взаимоотношениях TeliaSonera с Гульнарой Каримовой. В нем же было рассказано о Takilant и его формальной владелице - Гаянэ Авакян. Несмотря на поднявшийся скандал, руководство TeliaSonera хотела перечислить Каримовой еще $20 млн: в соответствующей электронной переписке отмечалось, что платеж надо делать не через Takilant, а через другую структуру.

Но вслед за публичным скандалом последовала череда скандалов в различных юрисдикциях. В начале 2013 г. Ларс Нуберг и Теро Кивисаари ушли в отставку. Осенью 2015 г. TeliaSonera приняла решение продать все активы в макрорегионе «Евразия», включая Узбекистан.