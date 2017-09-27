Для российской телемедицины соберут $100 млн с помощью криптовалют

Фонд Института развития интернета намерен провести ICO для привлечения до $100 млн в криптовалютах. Средства необходимы для запуска телемедицинского проекта «Третье мнение», позволяющего анализировать медицинские изображения. Полученными в ходе ICO токенами в будущем можно будет расплатиться за получение анализов от данного приложения.

Телемедицинское ICO

Фонд Института развития интернета (Фонд ИРИ) объявил о намерении провести в декабре 2017 г. pre-ICO с целью привлечения средств для развития телемедицинских проектов. Об этом объявил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров, который стал также президентом правления Фонда ИРИ.

ICO (Initial Coin Offering) - размещение средств в криптовалютах. Участники размещения получают токены, которые в будущем могут быть обменены на различные товары и услуги. Федоров прогнозирует, что в ходе pre-ICO будет привлечено порядка $20 - 30 млн, после чего планируются дальнейшие привлечения средств.

Приложение для анализа медицинских изображений

Фонд ИРИ был создан после конфликта учредителей Института развития интернета.

Всего Фонду ИРИ нужно $100 млн - во столько оцениваются инвестиции в развитие телемедицинского проекта «Третье мнение».

Данный проект представляет из себя облачный сервис для анализа медицинских цифровых изображений: кровь, рентген, УЗИ (ультразвуковое исследование), КТ (компьютерная томография), МРТ (магнитно-резонансная терапия).

Пользователь должен установить приложение «Третье мнение» на свой компьютер или смартфон и предоставить ему соответствующие снимки. С помощью обращения к «облаку» и анализу на базе нейросетей приложение выдаст информацию о наличие медицинских патологий в указанных изображениях.

Для запуска телемедицинского проекта «Третье мнение»

будет проведено ICO в криптовалютах стоимостью до $100 млн

Сейчас в бета-версии запущен анализатор патологических клеток крови и распознание патологий глазного дна. Далее планируется охватить такие направления, как рентгенография легких, маммография, компьютерная томография, мобильные УЗИ и др.

Идея «Третьего мнения» состоит в получении дополнительного мнения о состоянии пациента, отличного от мнения врача. Сервисом могут пользоваться как врачи, так и сами пациенты - при наличии у них медицинских снимков. Федоров подчеркивает, что система не хранит персональных данных пациентов, а все снимки и анализы будут обезличены.

Приложение «Третье мнение» будет доступно по всему миру. На первом этапе для россиян оно будет бесплатным, затем пользователям и в России, и в мире придется платить за его использование. Оплата будет осуществляться за каждый анализ.

Что можно будет сделать с токенами BloodCoin

Токены, которые намерен разместить Фонд ИРИ, получат название BloodCoin. В дальнейшем их можно будет использовать для оплаты услуг «Третьего мнения». Федоров надеется, что пользователи, у которых скопилось большое количество криптовалюты, заинтересуется возможностью обменять ее на телемедицинские услуги. Площадку для проведения ICO фонд еще не выбрал.

Первый раз ИРИ презентовал телемедицинский проект анализа цифровых изображений еще год назад. Тогда инвесторами проекта собирались стать Игорь Мацанюк, основатель игровых компаний Game Insight и «Аструм» (прежнее название Mail.ru Games) и бывший вице-президент «Ростелекома» Алексей Басов.

Теперь же Фонд ИРИ решил делать ставку не на конкретных инвесторов, а на ICO: привлечение массового криптоинвестора будет более эффективным, считает Федоров. Помимо привлечения средств для телемедицинских проектов, Фонд ИРИ намерен помогать компаниям из области ритейла привлекать средства с помощью ICO: для этого компания, желающая воспользоваться данным механизмом, должна иметь оборот от 1 млрд руб.