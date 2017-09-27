Рынок серверов в России рванул вверх после четырех с половиной лет спада

В первом полугодии 2017 г. рынок серверов в России вырос на 29% в штуках и 31,7% в деньгах. Рост отмечен на фоне спада, длившегося четыре с половиной года. Аналитики IDC считают, что худшие времена позади, и что отечественные производители получили хорошие шансы на успех.

Итоги полугодия

По итогам первых шести месяцев 2017 г. поставки в Россию серверов всех типов составили 59655 устройств, что на 29% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Общая стоимость отгруженных серверных систем составила $318,28 млн, что на 31,7% больше, чем в первом полугодии 2016 г.

Таким образом, на рынке серверов впервые за четыре с половиной года спада был отмечен рост на протяжении полугодия, как в штуках, так и в деньгах. К таким выводам пришла компания IDC, опубликовавшая результаты исследования IDC Worldwide Quarterly Server Tracker за первую половину 2017 г.

По словам Михаила Попова, старшего аналитика IDC по корпоративным системам, «худшие времена для серверного рынка могут быть позади». Вывод был сделан на основании анализа темпов строительства инфраструктуры и планов крупных заказчиков. Аналитик отмечает, что первое полугодие обычно характеризуется менее значительными поставками, чем второе, поэтому резкий рост заметен особенно отчетливо. Если раньше заказчики предпочитали такие меры увеличения производительности, как виртуализация или использование чужой инфраструктуры, то сейчас накопившиеся задачи и нужда в обновленных серверных компонентах заставляют их вкладывать средства в собственные системы.

Лидеры рынка

По итогам минувшего полугодия лидером российского рынка по количеству поставленных серверов стала компания Hewlett Packard Enterprise. В целом по рынку 64,3% всех поставок приходится на пятерку лидирующих производителей. На втором месте находится ODM-поставщик — такие компании вновь начали завозить сервера на российский рынок, отмечает IDC.

Российский рынок серверов показал рост на протяжении полугода

34,8% поставок серверных систем приходится на российских производителей — здесь наблюдается незначительный рост по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год, составлявшим 34%.

Архитектурные решения

Из всех серверов, отгруженных в Россию в минувшем полугодии, решения архитектуры х86 составили 99,8% в штуках и 91,8% в деньгах. Что касается серверов какой-либо другой архитектуры, то за первые шесть месяцев 2017 г. в России было установлено 100 таких систем общей стоимостью $25,84 млн. По сравнению с аналогичными показателями за предыдущий год был зафиксирован спад в поставках таких серверов на 45,1% в штуках и 5,2% в деньгах.

Компания IBM уже пять лет является лидером в этом сегменте. Системы IBM, HPE, Oracle, Fujitsu и других поставщиков, давно укоренившихся на рынке, не испытывают большого давления со стороны новых производителей.

Тенденции рынка

По словам Попова, период до 2021 г. будет отмечен спадом поставок иностранных RISC-систем, как в штуках, так и в деньгах. В целом же аналитик отмечает прогресс в разработке компонентов стандартных многопроцессорных x86 систем и коммодитизацию серверного оборудования — эти факторы также влияют на развитие рынка.

Кроме того, заказчики стремятся уменьшить траты на инфраструктуру и получить гарантии, что необходимые им продукты и услуги будут доступны, даже если в процесс их приобретения вмешаются внеэкономические факторы. Попов считает, что эта ситуация может быть использована отечественными производителями серверов к своей выгоде, что в целом пойдет на пользу рынку.