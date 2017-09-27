«Вконтакте» раздала своим авторам миллиард
«Вконтакте» раскрыла размер рекламных выплат авторам
Социальная сеть «Вконтакте» на мероприятии VK Media Day представила ряд новых изменений для авторов, читателей и рекламодателей. В числе прочего было объявлено, что за последние 12 месяцев социальная сеть выплатила авторам пабликов (сообществ) 1 млрд руб. рекламных отчислений.
До сих пор владельцы пабликов договаривались с рекламодателями либо напрямую, либо через биржу – специальную платформу, созданную «Вконтакте» для сведения друг с другом рекламодателей и авторов. Теперь же «Вконтакте» предложила владельцам пабликов новый инструмент монетизации – рекламную сеть.
Новые возможности монетизации
К новой рекламной сети могут подключиться паблики с числом подписчиков от 10 тыс. человек. Администрация социальной сети самостоятельно подберет рекламу, исходя из контента сообщества. По словам руководителя разработки рекламных технологий социальной сети Андрея Новосельского, в ходе тестирования рекламной сети у использующих ее пабликов продажи выросли на 15%, а стоимость 1 тыс. показов составила 22 руб.
В будущем у владельцев пабликов появится возможность выбирать тематику желаемой рекламы. Кроме того, планируется возможность подключения к рекламной сети и авторов личных страниц. Также социальная сеть пошла навстречу рекламодателям и разрешила владельцам верифицированных пабликов размещать нативную рекламу (рекламные посты).
Скоро у «Вконтакте» стартует новый проект с «Мегафоном» (контролирующий акционер Mail.ru Group, в которую входит социальная сеть): 22 сообщества социальной сети помогут сотовому оператору найти новый имидж в рамках стартовавшей недавно его новой рекламной кампании.
Искусственный интеллект определит интересы пользователей «Вконтакте»
Другое нововведение «Вконтакте» - система персональных рекомендаций, основанная на разработанном социальной сетью алгоритме «Прометей». Используя искусственный интеллект и нейросети, «Прометей» покажет пользователей мобильных приложений «Вконтакте» предложения по контенту, который может быть им интересен.
«Прометей» учитывает не только темы, которыми интересуется пользователь, но и пытается предсказать темы, которые могут быть ему потенциально интересны. Рекомендации будут представлены в виде карточек, при нажатии на которые будут раскрываться соответствующие посты – такой формат должен быть удобен пользователю.
Управляющий директор «Вконтакте» Андрей Рогозов особо подчеркнул, что «Прометей» нацелен на поощрение авторов, создающих уникальный контент. Алгоритм вычисляет первого автора какого-либо поста и рекомендует читателям именно его пост, а не посты скопировавших его пользователей.
«Истории» и «лонгриды»
«Вконтакте» представила и новые возможности для создателей контента. В частности, социальная сеть объявила о поддержке разработанного Google формата Accelerated Mobile Pages (AMP). Этот формат верстки предназначен для быстрой загрузки страниц на мобильных устройствах с возможностью показа рекламы, подключения редакционных метрик и других аналитических инструментов.
Кроме того, социальная сеть проанонсировала редактор для длинных текстов (лонгридов). Редактор предоставляет возможность форматировать текст и использовать мультимедийные вложения, а также обеспечит поддержку корректного отображения на мобильных устройствах.
Наконец, «Вконтакте» добавила возможность размещения в пабликах постов в формате «Историй». «Истории» – это небольшие посты с фотографией или коротким видео (до 12 секунд), которые отображаются на верху ленты пользователей. Ранее «Истории» уже стали доступны для владельцев личных страниц.