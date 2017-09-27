«Вконтакте» раздала своим авторам миллиард

Соцсеть «Вконтакте» за последний год выплатила авторам пабликов 1 млрд руб. рекламных отчислений. Сеть предложила авторам новый способ монетизации – специально созданную рекламную сеть. Также «Вконтакте» разработала алгоритм рекомендаций интересного контента для пользователей.

«Вконтакте» раскрыла размер рекламных выплат авторам

Социальная сеть «Вконтакте» на мероприятии VK Media Day представила ряд новых изменений для авторов, читателей и рекламодателей. В числе прочего было объявлено, что за последние 12 месяцев социальная сеть выплатила авторам пабликов (сообществ) 1 млрд руб. рекламных отчислений.

До сих пор владельцы пабликов договаривались с рекламодателями либо напрямую, либо через биржу – специальную платформу, созданную «Вконтакте» для сведения друг с другом рекламодателей и авторов. Теперь же «Вконтакте» предложила владельцам пабликов новый инструмент монетизации – рекламную сеть.

Новые возможности монетизации

К новой рекламной сети могут подключиться паблики с числом подписчиков от 10 тыс. человек. Администрация социальной сети самостоятельно подберет рекламу, исходя из контента сообщества. По словам руководителя разработки рекламных технологий социальной сети Андрея Новосельского, в ходе тестирования рекламной сети у использующих ее пабликов продажи выросли на 15%, а стоимость 1 тыс. показов составила 22 руб.

В будущем у владельцев пабликов появится возможность выбирать тематику желаемой рекламы. Кроме того, планируется возможность подключения к рекламной сети и авторов личных страниц. Также социальная сеть пошла навстречу рекламодателям и разрешила владельцам верифицированных пабликов размещать нативную рекламу (рекламные посты).

Соцсеть «Вконтакте» за последний год выплатила авторам пабликов 1 млрд руб. рекламных отчислений

Скоро у «Вконтакте» стартует новый проект с «Мегафоном» (контролирующий акционер Mail.ru Group, в которую входит социальная сеть): 22 сообщества социальной сети помогут сотовому оператору найти новый имидж в рамках стартовавшей недавно его новой рекламной кампании.

Искусственный интеллект определит интересы пользователей «Вконтакте»

Другое нововведение «Вконтакте» - система персональных рекомендаций, основанная на разработанном социальной сетью алгоритме «Прометей». Используя искусственный интеллект и нейросети, «Прометей» покажет пользователей мобильных приложений «Вконтакте» предложения по контенту, который может быть им интересен.

«Прометей» учитывает не только темы, которыми интересуется пользователь, но и пытается предсказать темы, которые могут быть ему потенциально интересны. Рекомендации будут представлены в виде карточек, при нажатии на которые будут раскрываться соответствующие посты – такой формат должен быть удобен пользователю.

Управляющий директор «Вконтакте» Андрей Рогозов особо подчеркнул, что «Прометей» нацелен на поощрение авторов, создающих уникальный контент. Алгоритм вычисляет первого автора какого-либо поста и рекомендует читателям именно его пост, а не посты скопировавших его пользователей.

«Истории» и «лонгриды»

«Вконтакте» представила и новые возможности для создателей контента. В частности, социальная сеть объявила о поддержке разработанного Google формата Accelerated Mobile Pages (AMP). Этот формат верстки предназначен для быстрой загрузки страниц на мобильных устройствах с возможностью показа рекламы, подключения редакционных метрик и других аналитических инструментов.

Кроме того, социальная сеть проанонсировала редактор для длинных текстов (лонгридов). Редактор предоставляет возможность форматировать текст и использовать мультимедийные вложения, а также обеспечит поддержку корректного отображения на мобильных устройствах.

Наконец, «Вконтакте» добавила возможность размещения в пабликах постов в формате «Историй». «Истории» – это небольшие посты с фотографией или коротким видео (до 12 секунд), которые отображаются на верху ленты пользователей. Ранее «Истории» уже стали доступны для владельцев личных страниц.