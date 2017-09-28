Toshiba впервые официально заявила о продаже полупроводникового бизнеса за $18 млрд

Несмотря на интернационал инвесторов, после продажи за $18 млрд Toshiba Memory имеет все шансы остаться под японским флагом. Если Western Digital не удастся сорвать сделку, она будет закрыта в марте 2018.

Сделка подписана, но до финала еще далеко

Японская корпорация Toshiba 28 сентября 2017 г. пресс-релизом официально подтвердила факт заключения сделки по продаже своего полупроводникового бизнеса Toshiba Memory по выпуску флеш-памяти консорциуму компаний под названием Pangea, возглавляемого инвестфондом Bain Capital.

Сумма сделки, согласно официальному заявлению, составила ровно 2 трлн иен (порядка $18 млрд).

Два японских инвестиционных учреждения – государственный инвестфонд Innovation Network Corporation of Japan (INCJ) и Банк развития Японии (Development Bank of Japan), также высказали желание присоединиться к финансированию Pangea или Toshiba Memory, но на более поздней стадии.

Благодаря инвестициям Hoya, входящей в консорциум Pangea, и реинвестициям самой Toshiba, вклад японских компаний превысит 50% долю в общих инвестициях консорциума Pangea, и таким образом Toshiba Memory сохранит мажоритарную долю за Японией, подчеркивается в пресс-релизе.

В настоящее время американская Western Digital, партнер Toshiba по производству чипов памяти, в попытке заблокировать продажу Toshiba Memory подала иск в Международный арбитражный суд. Американская компания требует признать недействительным решение Toshiba единолично инвестировать в расширение производственных мощностей Fab 6, которое принадлежит SanDisk, входящей в Western Digital.

Toshiba Memory будет продана консорциуму Pangea

В официальном заявлении Toshiba отмечается, что если судебные тяжбы с Western Digital не затянутся, финальное закрытие сделки по продаже Toshiba Memory состоится до 30 марта 2018 г.

Условия сделки

Необходимые на приобретение Toshiba Memory средства будут представлены членами консорциума Pangea: Bain Capital вкладывает 212 млрд иен ($1,88 млрд), Hoya Corporation инвестирует 27 млрд иен ($240 млн), южнокорейская SK Hynix предоставляет 395 млрд иен ($3,5 млрд), группа североамериканских компаний, в которую входят Apple, Kingston Technology, Seagate Technology и Dell Technologies Capital, вкладывает 415,5 млрд иен ($3,7 млрд).

Также непосредственно корпорация Toshiba предоставляет 350,5 млрд иен ($3,1 млрд) в качестве реинвестиций, оставляя, таким образом, долю компании за собой, и еще порядка 600 млрд иен ($5,3 млрд) будет привлечено консорциумом Pangea в виде внешних займов.

Дополнительно отмечается, что североамериканские инвесторы не претендуют на акции Toshiba Memory и не получают голоса в совете директоров компании. Управление бизнесом Toshiba Memory после финального закрытия сделки останется за инвестфондом Bain Capital.

Спасение утопающих

Впервые Toshiba заявила о намерении продать акции своего подразделения по выпуску флеш-памяти еще в январе 2017 г. Причиной продажи стала борьба Toshiba с многомиллиардными убытками от рискованных сделок в сфере ядерной энергетики США.

В 2006 г. Toshiba приобрела 77% акций американской Westinghouse Electric. В декабре 2015 г. Westinghouse Electric, теперь уже дочернее предприятие японской корпорации, купило АЭС Chicago Bridge & Iron's, занимающуюся в том числе строительством, за $229 млн.

Убытки от этих сделок, по оценке Toshiba, составили порядка 100 млрд иен ($0,9 млрд). Это повлекло за собой снижение стоимости акций компании. В итоге сумма прогнозируемого убытка по итогам 2017 г., по расчетам экспертов, может составить 500 млрд иен ($4,3 млрд).

1 апреля 2017 г. корпорация Toshiba объявила о выделении собственного бизнеса по разработке и производству флеш-памяти в отдельную компанию под названием Toshiba Memory Corporation (TMC) и рассмотрении вопроса о ее продаже.

Тем временем, к необходимости срочного покрытия убытков после банкротства Westinghouse Electric добавилась угроза делистинга корпорации Toshiba на Токийской бирже в случае дефолта.

В процессе торгов свои ставки за полупроводниковый бизнес Toshiba предлагали Foxconn (Hon Hai Precision Industry) в партнерстве с Apple, Dell и Kingston Technology, Broadcom в партнерстве с частной инвестиционной компанией Silver Lake, а также Apple, Amazon, Micron Technology и Western Digital.

Основным препятствием для покупки производства полупроводников у Toshiba оставалась позиция властей Японии. По японскому законодательству все сделки, связанные с передачей зарубежным компаниям значимых японских технологий, блокируются правительством страны.

Toshiba отказывалась продавать свой бизнес Western Digital, поскольку американский партнер получил бы в результате значительную долю, что затянуло бы рассмотрение сделки антимонопольными регуляторами.

Согласно информации агентства Bloomberg со ссылкой на собственные источники, затягивание судебной тяжбы между Western Digital и Toshiba до конца марта следующего года может помешать заключению сделки, и тогда ее сумма может быть пересмотрена.