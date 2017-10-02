МТС вложила 350 миллионов в финансовую «дочку» АФК «Система»

МТС вложилась в актив АФК «Система»

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила о вхождении в капитал управляющей компании (УК) «Система капитал», работающей на рынке финансовых услуг. Оператор вложит в компанию 356 млн руб., получив взамен 30% в «Система-Капитал».

Владельцем «Система-Капитал» является АФК «Система», основной акционер МТС. Одновременно со сделкой с МТС, АФК «Система» вложила в уставной капитал «Система-Капитал» 513 млн руб., после чего у корпорации останется 70% в управляющей компании.

В МТС заявили, что получили все необходимые разрешения на осуществления данной сделки. По ее итогам у телекоммуникационного оператора будут права блокирующего участника в уставном капитале «Система Капитал».

Для чего МТС нужна УК «Система Капитал»

«Система Капитал» располагает лицензией на управление ценными бумагами и лицензией на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Совокупный портфель активов под управлением УК «Система Капитал» по итогам 2016 г. составил более 25 млрд руб. Вхождение в капитал «Система Капитал» - не первый шаг МТС в направлении финансового рынка: ранее телекомуникационная компания стала совладельцем одноименного банка.

МТС вложила 350 млн руб. в УК «Система капитал»

«Участие МТС в капитале управляющей компании нацелено на дальнейшую диверсификацию финансовых услуг МТС и даст возможность привлекать активы широкого круга клиентов для инвестиций на фондовых и долговых рынках, в том числе через онлайн-сервисы, а также эффективнее управлять собственными средствами и портфелем ценных бумаг, - заявили в компании. - Кроме того, увеличение стоимости собственного капитала УК «Система Капитал» повысит привлекательность бизнеса при управлении средствами и активами инвесторов: институциональных инвесторов, негосударственных пенсионных фондов, паевых инвестиционных фондов, страховых компаний и частных лиц».

«Учитывая, что «Роснефть» заблокировала под обеспечение выплат по иску к АФК «Система» не только ее активы последней, но и добилась судебного решения о блокировании дивидендов от МТС, что на наш взгляд весьма сомнительно с точки зрения действующего законодательства, «Системе» приходится изыскивать пути решения проблемы выплат по исковым требованиям, не нарушая решений суда, - говорит аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев. - Это необходимо, чтобы сохранить свои основные активы и избежать их вынужденной продажи».

Как МТС помогает зарабатывать АФК «Система»

У МТС большой опыт покупки активов у своей материнской компании. В 2009 г. МТС приобрела у АФК «Система» 51% акций оператора фиксированной связи «Комстар-ОТС» за 39 млрд руб. В 2012 г. МТС приобрел 25% вышеупомянутого «МТС-банка» за 5,1 млрд руб. В 2015 г. МТС приобрела системного интегратора «Энвижн Груп» за 15 млрд руб. (с учетом долга в 10 млрд руб).

Кроме того, МТС активно приобретает товары и услуги у предприятий АФК «Система». Так, предприятия высокотехнологического холдинга «Ситроникс» в последние годы существования данного холдинга до половины своих доходов получали от МТС. А интегратор «Энвижн-Групп» до продажи МТС получал от телекоммуникационной компании 30% своих доходов.