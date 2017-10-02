Сбербанк выпустил коробочную страховку от DDoS-атак и вирусов-шифровальщиков

В свой готовый страховой пакет для малого бизнеса Сбербанк добавил страхование от DDoS-атак и вызванных ими простоев. Также была добавлена услуга страхования от вирусных атак и троянов-шифровальщиков. Страховые компенсации по этим статьям могут достигать 900 тыс. руб.

Обновление «Стабильного бизнеса»

Сбербанк обновил коробочный страховой пакет «Стабильный бизнес», разработанный для малого бизнеса и запущенный в 2015 г. В новую версию было добавлено страхование клиентов от простоя деятельности, вызванного DDoS-атаками. Также теперь можно застраховать бизнес на случай, если внутренняя сеть будет поражена вирусом, а данные — зашифрованы программой-вымогателем.

Услуги рассчитаны на небольшие компании, интернет-магазины и малые производства. Технологическим партнером проекта в сфере кибербезопасности стала компания «Бизон». Продается «Стабильный бизнес» во всех офисах Сбербанка. Это коробочный продукт — все клиенты получают один и тот же набор функций без доработки под конкретного заказчика.

Как это работает

По данным Сбербанка, страхование убытков на случай кибер-происшествий может достигать в «Стабильном бизнесе» 900 тыс. руб. Если подобный инцидент произошел в компании клиента, он должен обратиться в дочернюю структуру Сбербанка «Сбербанк страхование». Там ему разъяснят, что следует дальше делать и какие документы необходимо подготовить. С момента подачи документов у страховой компании есть три дня, чтобы принять решение о выплате денег. В течение следующих трех рабочих дней средства должны поступить на счет клиента.

Сбербанк предлагает малому бизнесу застраховать простои от DDoS-атак

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, любому бизнесу важно работать бесперебойно, но это все труднее делать в условиях участившихся кибератак на корпоративные сети. Новые дополнения к «Стабильному бизнесу» должны помочь небольшим компаниям снизить кибер-риски благодаря страхованию ответственности. В ближайшие месяцы Сбербанк намерен расширить ассортимент страховых продуктов, имеющих отношение к кибербезопасности.

Что еще включает «Стабильный бизнес»

Помимо финансовой защиты от киберугроз, программа «Стабильный бизнес» предлагает страхование помещения компании, его отделки и инженерного оборудования, а также другого имущества. Кроме того, страхуется гражданская ответственность за причинение вреда, предусмотрено и страхование сотрудников от несчастных случаев. Если в результате происшествия компания на какое-то время прервала деятельность, то убытки от этого простоя также можно застраховать — например, как в случае с DDoS-атаками.

При страховом взносе в размере 20 тыс. руб. клиент может застраховать имущество на 3 млн руб., убытки от простоя — на 210 тыс. руб., гражданскую ответственность — на 2 млн руб, а страхование от несчастного случая составит 1 млн руб.

Страховой взнос в размере 40 тыс. руб. позволяет застраховать имущество на 7 млн руб., убытки от простоя — на 540 тыс. руб., гражданскую ответственность — на 5 млн руб., а сумма страхования от несчастного случая достигнет 1,5 млн руб.

Выбрав страховой взнос с размере 55 тыс. руб., клиент приобретает страхование имущества на 15 млн руб., убытков от простоя — на 900 тыс. руб., гражданской ответственности — на 8 млн руб. и страхование от несчастного случая на 2 млн руб.