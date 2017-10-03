Семейная пара обокрала Amazon на $1,2 млн

Супруги из штата Индиана признали себя виновными в краже у Amazon товаров на сумму $1,2 млн. Под фальшивыми именами они покупали в онлайн-магазине электронику, затем жаловались на брак и получали замену, не вернув при этом первое устройство. Далее краденная техника продавалась по сниженной цене, а деньги отмывались.

Признание вины

Супружеская пара из американского штата Индиана признала себя виновной в осуществлении мошеннической схемы, в результате которой у компании Amazon было украдено более $1,2 млн товарами. Как сообщает издание The Star Press, в мае 2017 г. супругам и их сообщнику инкриминировали также фальсификацию федеральных почтовых сообщений и отмывание денег.

По соглашению о признании вины супруги должны будут вернуть Amazon украденные деньги. Кроме того, им грозит тюремное заключение на срок до 20 лет. Окончательный приговор будет вынесен 9 ноября 2017 г.

Мошенническая схема

Эрин Финан (Erin Finan), 38 лет, и Лия Финан (Leah Finan), 37 лет, воспользовались недостаточно продуманной системой обмена бракованного товара в онлайн-магазине Amazon. Правила магазина не всегда требуют, чтобы неисправные изделия были отосланы продавцу до того, как он вышлет товар на замену. Используя сотни фальшивых имен, супруги заказывали электронику вроде камер GoPro, умных часов Samsung, и приставок Microsoft Xbox, а потом сообщали, что устройства повреждены или не работают. Amazon высылал замену, но злоумышленники не отправляли обратно якобы бракованную технику.

Amazon не всегда требует прислать бракованный товар, прежде чем высылает замену

Сообщник супругов Даниэль Глюмак (Danijel Glumac) помогал им с транспортировкой украденных товаров и подсказывал, как остаться незамеченными в системе Amazon. Финаны сбывали ему краденную технику по ценам ниже рыночных, после чего Глюмак подготавливал ее для перепродажи через неназванную коммерческую структуру в Нью-Йорке. Также Глюмак, предположительно, отмывал выручку от этих продаж, перед тем как выплатить сообщникам их долю. В общей сложности он получил за перепроданные изделия более $1,2 млн, отдав Финанам около $725 тыс.

Похожие случаи

Супруги Финан — не единственные злоумышленники, которым удалось извлечь крупную выгоду из недостатков системы Amazon. Например, в сентябре 2016 г. стало известно, что разработчик ПО Валерий Шершнев (Valeriy Shershnyov), проживающий в Ванкувере, Канада, сумел выручить $3 млн от продажи поддельных электронных книг через этот магазин.

В 2012 г. он основал стартап Alteroxity, который официально специализировался на публикации электронных книг. С помощью литературных рабов и компьютерных алгоритмов в стартапе создавались низкокачественные пособия на популярные темы вроде борьбы с прокрастинацией или ведения соцсетей. Затем книги размещались на Amazon под различными псевдонимами, а Шершнев через 80 тыс. фальшивых аккаунтов поднимал их рейтинг с помощью хвалелебных отзывов, что положительно сказывалось на продажах.

В общей сложности Шершнев разместил в магазине 1453 книги. После того, как схема была раскрыта, Amazon удалил эти произведения. Компания признала, что похожие случаи имели место и ранее.