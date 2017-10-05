Google выпустил флагманские смартфоны, работающие без SIM-карт. Видео

Google анонсировала новые смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL, лишенные 3,5-мм аудио выхода, сенсорный ноутбук Pixelbook, стилус Pixelbook Pen, а также две новые версии домашнего помощника Google Home.

Обновления с акцентом на программные функции

Компания Google в рамках специальной презентации представила под своим брендом новые аппаратные решения 2017 г. В их список вошли два новых смартфона, Pixel 2 и Pixel 2 XL, пришедших на замену прошлогодней линейке Pixel, новый тонкий ноутбук Pixelbook с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем под управлением Chrome OS и опциональным стилусом Pixelbook Pen, а также две новые версии домашних колонок с интегрированным голосовым помощником Google Assistant – премиальную Home Max и компактную Home Mini.

Аппаратная платформа новых смартфонов поколения Pixel 2 оказалась ожидаемой и достаточно предсказуемой – за исключением отсутствующего 3,5-мм разъема для подключения проводных наушников. Тем не менее, Google представила в новых Pixel 2 и Pixel 2 XL ряд совершенно новых программных функций, которые действительно заслуживают внимания.

Смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL сохранили по одному слоту под nano-SIM карты (вопреки циркулировавшим ранее слухам), но вдобавок получили поддержку электронной SIM-карты (eSIM), по аналогии с недавно представленными часами Apple Watch Series 3. Функция eSIM, интегрированная в смартфон, позволяет загружать виртуальную SIM-карту провайдера сотовой связи в процессе активации его сервиса, отменяя традиционный ритуал смены физических SIM-карт при пересечении границ. В настоящее время таким провайдером выступает, например, собственный проект Google под названием Project Fi.

В России стандарт eSIM в настоящее время запрещен, поскольку на законодательном уровне рассматривается как наказуемая процедура клонирования SIM-карт.

Большинство представленных новинок Google будет доступно к предзаказу до конца октября, однако список стран «первой волны» поставок в этом году невелик – как и в прошлом году.

Смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL

Базовая модель Pixel 2 с 5-дюймовым AMOLED экраном разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей) незначительно отличается от дизайна своего предшественника первого поколения, в том числе, достаточно широкими для современных флагманов рамками вокруг дисплея.

Смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL

Старшая модель Pixel 2 XL, напротив, получила крупный, почти безрамочный 6-дюймовый экран на матрице P-OLED с разрешением 2880 × 1440 точек и соотношением сторон 18:9 (у предшественника был 5,5-дюймовый дисплей).

Смартфон Pixel 2

В остальном характеристики обоих моделей почти идентичны, включая защитное стекло Gorilla Glass 5, флагманский мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ накопители, отсутствие слота для карт microSD, защиту от воды по стандарту IP67, встроенные фронтальные стереодинамики и отсутствие традиционного 3,5 мм разъема для проводных наушников.

Смартфон Pixel 2 XL

Оба смартфона Pixel 2 получили по одной основной 12 МП камере с одним f/1,8 объективом и оптической стабилизацией, которые продемонстрировали очень высокие характеристики.

Основная камера смартфонов серии Pixel 2

Представленный в рамках презентации бенчмарк DxO выдал смартфонам Pixel 2 рейтинг 98 и поставил их на первое место среди всех протестированных аппаратов — выше чем iPhone 8 Plus, получившего второе место с рейтингом 94.

Первое место в бенчмарке DxO

Камеры новых смартфонов оснащены лазерным автофокусом и системой фазового dual pixel автофокуса. Представленная с новыми смартфонами технология «вычислительной фотографии» в сочетании с реализованным еще в предыдущем поколении аппаратов Pixel высококачественным режимом HDR позволяет глубоко оптимизировать детализацию затемненных и засвеченных фрагментов кадра без потери качества.

«Вычислительная фотография» также обеспечивает работу улучшенного портретного режима с поддержкой функций размытия фона. Фронтальные 8 МП камеры также получили поддержку расширенных функций портретного режима для улучшенных селфи.

Работа функции Google Lens

Фотографический тракт новых смартфонов ориентирован на работу с дополненной реальностью ARCore. В смартфонах Pixel 2 и 2 XL также доступна технология Google Lens, которая позволяет найти информацию о снятом материале в интернете, например, распознать адрес или электронную почту в уличном объявлении.

Распознавание ландшафта с помощью Google Lens

Интересная функция, реализованная в обоих новинках - технология «активной рамки», позволяющая активировать различные функции (например, запуск приложений) при сжатии устройства по бокам.

Стандартно эта функция активирует голосовой помощника Google Assistant и заглушает входящий звонок, но может быть настроена на другие действия. Впервые «активная рамка» была представлена в этом году в смартфоне HTC U11, однако пользователи пока отзываются о ее полезности очень сдержанно.

Смартфоны Pixel второго поколения обзавелись системой автоматического распознавания музыки без подключения к интернету и системой «постоянно включенного» экрана.

Ноутбук-трансформер Pixelbook

Новый ноутбук Google Pixelbook, оснащенный 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2400x1600 пикселей, процессорами Intel Core семейств i5 и i7, и 16 ГБ оперативной памяти, выполнен в корпусе толщиной всего 10,3 мм при весе 1,1 кг.

Согласно официальным данным Google, Pixelbook работает от одного заряда батареи на протяжении до 10 часов, при этом 15 минут ускоренной зарядки обеспечивают два часа автономной работы.

Ноутбук Google Pixelbook

Для Pixelbook был представлен специальный стилус Pixelbook Pen с 2000 градациями нажатия и распознаванием рукописного текста.

Google Pixelbook работает под управлением операционной системы Chrome OS и оснащено встроенным интеллектуальным голосовым помощником Google Assistant. Ноутбук поддерживает ряд мобильных приложений из Google Play, например, Instagram и Spotify.

Обновление семейства Google Home

В рамках презентации Google также показала две новых версии домашнего персонального голосового помощника. Старшая модель Google Home Max премиального класса предназначена, главным образом, для прослушивания музыки с YouTube Music, Spotify, Pandora и других приложений. Устройство может «подстраивать» звук под окружение.

Колонка Google Home Max

Обе новинки оснащены встроенным интеллектуальным голосовым помощником Google Assistant и поддерживают все функции оригинальной системы Google Home, включая ответы на вопросы и перечисление запланированных событий.

Внутренняя компоновка Google Home Max

Home Mini умеет различать пользователей по тембру их голосов и адресовать каждому персонализированные ответы. В дополнение, в США и Канаде Home Mini будет поддерживать звонки на местные номера.

Персональный ассистент Google Home Mini

Верхняя часть Home Mini покрыта тканью, за которой скрыты динамик и светодиоды. Активировать Google Assistant можно с помощью голоса или нажатия на устройство.

Полная запись трансляция презентации на YouTube-канале компании.

Цены и сроки начала продаж

Начало продаж новых смартфонов Google запланировано на середину октября 2017 г. Первоначально продажи стартуют в Австралии, Канаде, Германии, Индии, Великобритании и США.

Смартфон Pixel 2 XL

Рекомендованная цена модели Pixel 2 начинается от $649, смартфона Pixel 2 XL — от $849.

Ноутбук Pixelbook по цене от $999 и стилус Pixelbook Pen по цене $99 уже доступны для предзаказа в США.

Продажи персонального ассистента Google Home Mini стартуют США, Великобритании, Канаде, Австралии, Франции, Германии и Японии будет с 19 октября, рекомендованная цена новинки начинается от $49 (цена классической Google Home составляет $129).

Продажи Google Home Max стартуют в декабре. В цену $399 входит год подписки на сервис YouTube Music. Домашний ассистент Apple HomePod, начало продаж которого также запланировано на конец года, обойдется в $349.