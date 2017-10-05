Qiwi покупает «Рокетбанк» и «Точку». ЦБ возражает
Qiwi покупает «Рокетбанка» и «Точка»
Платежная система Qiwi договорилась с банком «Открытие» о покупке финтех-проектов «Рокетбанк» и банка «Точка». Об этом агентству ТАСС заявил гендиректор и основной владелец Qiwi Сергей Солонин.
Речь идет о покупке соответствующих брендов и программного обеспечения, на котором работают сервисы «Рокетбанк» и «Точка». По словам Солонина, обсуждается также и перевод сотрудников этих проектов в Qiwi. Сумма сделки не раскрывается. Счета клиентов «Рокетбанка» и «Точка» останутся в банке «Открытие».
Переговоры между сторонами происходили в начале августа 2017 г., уточнили в пресс-службе Qiwi. В то же время в конце августа Центробанк (ЦБ), из-за финансовых трудностей банка «Открытие», ввел в нем временную администрацию.
ЦБ проверит сделку
В «Открытии» вводится временная администрация, и банк подвергнут санации за счет Фонда консолидации банковского сектора. Сделка же по продаже «Рокетбанка» и «Точка» обсуждалась с прежней администрацией «Открытие».
В ЦБ оперативно отреагировали на сообщение о продаже «Рокетбанка» и «Точка». В пресс-службе банковского регулятора заявили агентству «Интерфакс», что продажа данных брендов будет изучаться временной администрацией банка «Открытие». После этого сделка будет либо подтверждена, либо отменена.
Аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын оценивает сумму сделки по покупке Qiwi брендом и ПО «Рокетбанка» и «Точка» в 180-240 млн руб. «Безусловно, диверсицифированному финансовому холдингу, чьей ключевой стратегией является онлайн и мобайл, необходимы собственные инструменты такого рода, - говорит Делицин. - Приобретаемое ПО может использоваться для предоставления инфраструктуры дистанционного обслуживания банкам, т.е. выглядит вполне логично в рамках финтех-стратегии».
Сложная история «Рокетбанка» и «Точка»
Напомним, «Рокетбанк» - виртуальный банк, представляющий из себя мобильное приложение для управления личными финансами. Клиенты «Рокетбанка» имеет счет в реальном банке - партнере сервиса.
Изначально «Рокетбанк» принадлежал фонду Runa Capital, а партнером проекта выступал банк «Интеркоммерц». В 2015 г. у «Интеркоммерца» была отозвана лицензия, после чего счета клиентов «Рокетбанка» были переведены в банк «Открытие». В 2016 г. «Открытие» стал собственником «Рокетбанка».
Банк «Точка» - виртуальный банк для предпринимателей. Проект был запущен командой уральского «Банк 24», у которого ЦБ в 2014 г. отозвал лицензию. «Точка» изначально принадлежал банку «Открытие».
Как «Открытие» покупала Qiwi
Группа «Открытие», частью которой является банк «Открытие», с 2015 г. является акционером Qiwi. Тогда группа обменяла принадлежащие ей платежные системы «Рапида» и Contact на 9,3% акций Qiwi.
До недавнего времени группа «Открытие» видела большие перспективы в Qiwi. В июне группа объявила об оферте на выкуп акций Qiwi. Группа «Открытие» хотела увеличить свою долю в Qiwi до 47% акций, потратив на выкуп ценных бумаг $700 млн.
Группа «Открытие» также вела переговоры с Сергеем Солониным о его участии в оферте. Однако в итоге Солонин не стал продавать свои акции, и группа «Открытие» не смогла набрать числа акционеров, достаточного для завершения оферты. Но в начале августа 2017 г. «банк Открытие» купил 12,2% акций Qiwi на $99,5 млн, что на тот момент увеличило долю всей группы «Открытие» в платежной системе до 15,6%.