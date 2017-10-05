Умер глава «ДиалогНауки», один из основателей рынка ИБ в России

Российская ИТ-компания «ДиалогНаука» сообщила CNews, что 4 октября 2017 г. на 73 году жизни скончался председатель ее совета директоров Сергей Антимонов.

Сергей Антимонов внес большой вклад в развитие «ДиалогНауки» в 2005-2017 гг. направления системной интеграции в области информационной безопасности.

Церемония прощания с Сергеем Антимоновым состоится в пятницу 6 октября 2017 г. в 10:00 в зале крематория Хованского кладбища.

Трудовая биография Сергея Антимонова

Сергей Антимонов родился 28 августа 1945 г. Окончил МФТИ в 1968 г. В 1973 г. стал кандидатом физико-математических наук. В 1975-1989 гг. был научным сотрудником Вычислительного центра РАН и преподавателем МФТИ.

Умер Сергей Антимонов, председатель совета директоров «ДиалогНауки»

В 1990-1991 гг. Антимонов выступал директором научного центра СП «Диалог». С 1992 г. он был генеральным директором, а с 2004 г. — председателем совета директоров «ДиалогНауки».

Несколько фактов о «ДиалогНауке»

По собственным сообщениям компании, акционерное общество «ДиалогНаука» было создано 31 января 1992 г. Учредителями компании выступили СП «Диалог» и Вычислительный центр РАН. «До этого два года наш коллектив был известен как Научный центр СП «Диалог» при Вычислительном центре РАН», — отмечают в организации.

Сегодня «ДиалогНаука» позиционирует себя как системный интегратор, консультант и поставщик комплексных решений в сфере защиты информации. Основные направления ее деятельности — проведение аудитов безопасности, разработка концепций и политик информационной безопасности, проектирование, разработка и внедрение комплексных систем обеспечения информационной безопасности, поставка тематического программного и аппаратного обеспечения, техническое сопровождение поставляемых решений и продуктов, обучение и повышение квалификации на курсах по вопросам информационной безопасности.