В интернет-банке «Тинькофф» многочасовой сбой

Сбой в «Тинькоффе»

Клиенты Тинькофф банка 9 октября 2017 г. стали жаловаться на сбой в работе интернет-банка этой организации. По заявлениям людей, как минимум несколько часов они не могли осуществлять платежи. По данным ресурса «Банки.ру» невозможно было перевести деньги с карты «Тинькофф» на карту другого банка. При попытке осуществить такую операцию появлялось сообщение, что она недоступна, и повторить ее стоит позже.

При этом издание сообщает, что внутренний перевод на виртуальную карту «Тинькофф» и обратно — с виртуальной карты на «традиционную» — совершить удалось. В кол-центре финучреждения, по данным ресурса, говорили о некоторых технических неполадках, не уточняя подробностей.

Официальный коментарий

«У нас сейчас наблюдается нестабильная работа личного кабинета и мобильного приложения. Мы работаем над устранением проблемы. Мы приносим свои извинения клиентам за доставленные неудобства и рассчитываем в кратчайшие сроки полностью восстановить работу всех сервисов.

У клиентов «Тинькофф» возникли проблемы

При этом операции по картам проводятся в нормальном режиме», — прокомментировали порталу Банки.ру в пресс-службе банка.

Посткомментарий «Тинькоф»

После выхода материала, примерно в 17:30 с редакцией связались представители банка и заверили, что имевшаяся проблема была устранена в 15:40. «Работа сервисов восстановлена. Платежи и переводы проходят в нормальном режиме, — сообщили в пресс-службе организации. — Еще раз приносим нашим клиентам извинения за доставленные неудобства».

Это не первая проблема банка

Стоит обратить внимание, что это не первая проблема банка за последнее время. В частности, на сайте банка можно обнаружить заявление его пресс-службы от 10 августа 2017 г. В нем говорится, что «у нас наблюдается нестабильная работа личного кабинета, уже чиним, в течение часа все исправим. Приносим извинения за неудобства».

Некоторые факты о банке

«Тинькофф» официально позиционирует себя как первый российский банк, который полностью отказался от отделений. «Все банковские операции мгновенно проводятся по телефону или через интернет», — говорится на сайте организации.

При этом в конце августа 2017 г. банк все же перестал быть исключительно виртуальной структурой, рассказав о планах развертывания физической сети своих банкоматов.