SAP построит в Москве инновационный центр на «тысячи квадратных метров»

Инновационный центр SAP

В середине 2018 г. в Москве будет создан инновационный центр SAP. «Это будет физическое пространство, на территории которого мы планируем продолжить развитие нашего нового подхода к работе с клиентами, а именно — совместные инновации», — рассказала исполнительный директор SAP СНГ Наталия Парменова.

По ее словам, площадь центра составит «тысячи квадратных метров». В разговоре с CNews Парменова уточнила, что проект подразумевает не аренду уже существующих площадей (например, в каком-либо бизнес-центре), а создание новых. «На прошлой неделе у нас был брифинг с архитекторами. Мы уже получили все необходимые одобрения от нашего головного офиса, — добавляет топ-менеджер. — Проект запущен в реализацию».

Парменова указывает на то, что ее компания располагает целой сетью подобных центров в мире. В частности, они есть в Берлине и Париже. Какие-либо финансовые подробности проекта в России и предполагаемую будущую численность штата центра в компании CNews не сообщили.

Кто и чем займется в центре

По заверениям Парменовой, в центре будет создано несколько «пространств». Часть из них будет связана с проектированием решений, другая — с представлением клиентам уже готовых технологий. Топ-менеджер уверена, что центр облегчит и ускорит взаимодействие компании с партнерами.

У SAP появится в Москве собственный центр инноваций

Что касается людей, которые займут создаваемые площади, то во многом это будет дополнительно нанятый персонал SAP. «Но одновременно и все наши сотрудники, которые занимаются инновационными проектами, тоже станут частью этой новой инфраструктуры», — говорит Парменова.

Переезд облачной платформы SAP в российский ЦОД

О новом подходе к работе с клиентами Наталия Парменова говорила в контексте сделанного компанией сегодня, 10 октября 2017 г. объявления о том, что она переносит свою облачную платформу для разработки Cloud Platform в российский ЦОД.

Среди причин этого шага были названы интерес рынка к совместным разработкам в облаках, а также стремление SAP четче подстроиться под российское законодательство о защите персональных данных.

Саму платформу в компании описывают как комплексное решение для совместных инноваций с клиентами, партнерами и разработчиками. Она содержит в себе микросервисы для интернета вещей, блокчейна, машинного обучения, аналитики больших данных, информационной безопасности. «Платформа может быть также использована для интеграции приложений SAP и других производителей, — говорят в компании. — При минимальных инвестициях специалисты получают возможность быстрой разработки и подключение готовых сервисов вместо создания всего проекта с нуля. Платформа имеет сертификат ФСТЭК на технические условия».

Напомним, что упомянутый российский ЦОД SAP с конца 2014 г. арендует у «Ростелекома» в Курчатовском институте, регулярно перенося в него различные сервисы. Как рассказала CNews Наталия Парменова, для размещения в дата-центре Cloud Platform компания существенно расширила свое присутствие в ЦОДе в плане задействованных площадей. Серверы SAP традиционно использует свои, закупая их по спецзаказам.