Названа дата выхода гибкого iPhone

Apple будет закупать OLED-дисплеи для гибких iPhone у LG Display, поскольку Samsung разрабатывает собственный гибкий смартфон и может воспользоваться конкурентным преимуществом.

Гонка гибких дисплеев

LG Display приступила к разработке гибких дисплеев на базе технологии органических светодиодов (OLED), которые будут использоваться в будущих моделях смартфонов Apple iPhone предположительно, уже в 2020 г., сообщил южнокорейский портал The Bell со ссылкой на слова сразу нескольких неназванных индустриальных источников.

Помимо LG Display, занятой разработкой непосредственно дисплея, в проекте также принимает участие LG Innotek – еще одна компания концерна LG Electronics. Источники сообщили, что в LG Innotek сформирована рабочая группа во главе с Джонг Сук Паком (Jong Suk Park), которая занимается разработкой гибкой платы электронной обвязки для нового дисплея.

Согласно данным The Bell, выпуск гибких OLED-дисплеев для смартфонов Apple через три года начнется на новой фабрике LG Display E6, которая к тому времени будет достроена. Источники также сообщают, что Apple раздумывает об инвестициях в строительство фабрики для более быстрого ввода в строй производственных мощностей.

Именно поэтому, Apple может представить первые модели iPhone с гибким OLED-дисплеем уже в 2020 г., рассуждают в The Bell.

Дружба против Samsung?

В настоящее время поставщиком OLED-дисплеев для новых смартфонов iPhone X является компания Samsung Display, и с большой долей вероятности эти дисплеи будут использоваться в модельном ряде iPhone 2018 г. Тем не менее, источники The Bell подчеркивают, что Apple не намерена продолжать сотрудничество с Samsung Electronics в области разработки складных и гибких дисплеев.

Одной из основных причин партнерства с LG Display и отказа Apple от совместной работы над гибкими OLED-дисплеями с Samsung Display называют тот факт, что Samsung самостоятельно разрабатывает свой собственный складной смартфон. В интернет-источниках его часто называют Galaxy X.

По некоторым данным, сейчас складной смартфон Samsung Galaxy X очень близок к финальной сертификации. Согласно последним сообщениям в Сети, первый гибкий смартфон Samsung может быть представлен уже в следующем году, и появиться в рознице в 2019 г.

Источники The Bell отмечают, что в Apple отказываются от совместной с Samsung разработки складных и гибких OLED-дисплеев из боязни утечки собственных эксклюзивных патентов и технологий своему главному конкуренту.

Концепт гибкого OLED-дисплея LG Electronics

В свою очередь, LG в последнее время значительным образом продвинулась в разработке складных OLED-панелей. По данным The Bell, за последние три года компания нарастила как качество своей технологии, так и процент выхода годной продукции.

Основное применение складных OLED-панелей LG Display ожидается там, где есть необходимость в больших диагоналях – телевизорах, рекламных и информационных панелях и т. д.

Выпуск панелей с малыми диагоналями и большой пиксельной плотностью всегда был более сложной задачей. Источники The Bell полагают, что определенную помощь в решении этих вопросов может оказать Apple с помощью своих собственных патентов и технологий.

Впрочем, помощь Apple также может быть представлена и в виде финансовых вливаний, и не только в строительство фабрики E6, отмечают источники The Bell.

Кто еще занимается складными смартфонами

Samsung Electronics объявила о завершении работы над прототипом смартфона со складным OLED-дисплеем, способным сгибаться пополам, еще весной 2016 г. В раскрытом состоянии перед пользователем предстанет экран с диагональю 7 дюймов. В закрытом состоянии размер устройства будет эквивалентен размеру смартфонов с 5-дюймовыми дисплеями.

Концепт гибкого смартфона Samsung

Samsung говорит о выпуске гибких смартфонов как минимум с 2011 г. Изначально компания планировала выпустить подобное устройство в 2012 г. В октябре 2013 г. компания объявила о начале массового производства гибких OLED-дисплеев для мобильной электроники.

В ноябре 2013 г. вендор представил дорожную карту. Он включил в нее устройство, которое будет сгибаться. Согласно дорожной карте, выпуск такого гаджета производитель намечал на конец 2014 г., максимум — начало 2015 г.

Летом 2017 г. компания Lenovo впервые показала свой полностью рабочий концепт сгибаемого планшета Folio. Судя по сделанным во время мероприятия фотографиям и видео, дисплей Folio способен сгибаться на 180 градусов, благодаря чему 7,8-дюймовый планшет превращается в полностью функциональный смартфон с двумя 5,5-дюймовыми экранами с каждой стороны.

Планшет Lenovo Folio работает при любом угле изгиба экрана

В процессе трансформации Folio одновременно также происходит адаптация пользовательского интерфейса: типичная «планшетная» раскладка рабочего стола после сгибания автоматически превращается в интерфейс, более привычный для смартфонов, сохраняя при этом функцию сенсорного ввода и все остальные атрибуты экрана современного смартфона.

Помимо складного планшета Folio, также были показаны прототипы гибких смартфонов Lenovo, «обматываемых» вокруг запястья пользователя. Пока что это лишь концепты: о сроках массового производства подобных гаджетов в Lenovo ничего не говорят.

В прошлом месяце в Сети также появилась информация о том, что ZTE планирует выпустить свой собственный гибридный смартфоно-планшет Axon Multy с двойным раскладным 6,8-дюймовым экраном.

Концептуальное изображение смартфона ZTE Axon Multy

Более того: анонс был обещан на октябрь 2017 г., и первым поставщиком складного гаджета ZTE Axon Multy на рынок должен стать североамериканский сотовый оператор AT&T.