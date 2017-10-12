Роскомнадзор признал Google недостаточно посещаемым в России

Роскомнадзор не внес Google в Реестр новостных агрегаторов, что избавляет компанию от необходимости выполнять требования законодательства — хранить данные в течение 6 месяцев и проверять информацию, полученную не от СМИ. Причина — недостаточная посещаемость новостного раздела этого ресурса в России.

Решение Роскомнадзора

Роскомнадзор не требует от Google выполнения норм, предписанных законом о новостных агрегаторах, поскольку посещаемость его новостного раздела «Google.новости» в России недостаточно велика. Об этом ведомство сообщило на своем сайте. Новостные агрегаторы — это интенет-ресурсы, которые обрабатывают и распространяют новостные материалы.

Напомним, на Роскомнадзор была возложена обязанность вести Реестр новостных агрегаторов и составлять протоколы об административных правонарушениях. Google не попал в этот реестр из-за недостаточной посещаемости «Google.новостей». Требование предоставить данные о суточной посещаемости Роскомнадзор направил новостным агрегаторам в феврале 2017 г. Данные были затребованы в том числе у «Яндекса», Google, Mail.ru, «Рамблера» и Microsoft.

Новостные агрегаторы

Ведомство поясняет, что требования закона распространяются только на те новостные агрегаторы, суточная аудитория которых превышает 1 млн пользователей. Такой посещаемостью в России могут похвастаться «Яндекс.новости», «Рамблер/новости», «Новости Mail.Ru» и «СМИ2». Все они, по данным Роскомнадзора, уже выполняют требования закона — в частности, сохраняют в течение 6 месяцев распространяемую информацию, вместе со сведениями об ее источнике и времени публикации.

Google был освобожден от выполнения требований закона о новостных агрегаторах

Помимо уровня посещаемости, новостной агрегатор подпадает под действие закона только при условии, что он использует в качестве языка интерфейса русский язык или один из языков народов России, а также размещает на своих страницах рекламу для потребителей, напоминает Роскомнадзор.

Ответственность за агрегацию

1 января 2017 г. в России вступили в силу поправки к Кодексу административных правонарушений и закону «Об информации». Поправки установили определение владельца новостного агрегатора, его обязанности и административную ответственность за нарушения законодательства.

Согласно принятым поправкам, агрегаторы должны проверять достоверность публикуемой информации за исключением информации, получаемой от зарегистрированных в России СМИ. Административная ответственность за нарушение закона составляет до 3 млн руб., но во время адаптационного периода до конца марта 2017 г. меры ответственности к новостным агрегаторам не применяются, заявляет Роскомнадзор.