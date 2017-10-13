Китай создает государственную цифровую валюту. Никакого блокчейна

Директор Института исследования цифровой валюты при Народном банке Китая считает, что стране нужна государственная, а не свободная цифровая валюта. Ее преимущества заключаются в том, что государство несет за нее ответственность, а для учета транзакций не используется блокчейн.

Государственная криптовалюта

Китай может создать государственную цифровую валюту, избавленную от главного недостатка свободных криптовалют — отсутствия привязки к реальным ценностям. Об этом сообщил на мероприятии Международного союза электросвязи Яо Цянь (Yao Qian), директор Института исследования цифровой валюты при Народном банке Китая, пишет издание Yicai.

По словам Яо, наличие государственной цифровой валюты стабилизирует национальные фиатные (подкрепленные авторитетом государства) валюты и упрочит финансовое положение страны. Чиновник высказывал свое личное мнение, но оно, с учетом его должности, проливает свет на будущее криптовалют в Китае, пишет издание CoinDesk.

По мысли Яо, преимущество национальной цифровой валюты перед свободными заключается в том, что государство несет за нее ответственность, и это вызывает доверие граждан. При этом Яо предпочитает альтернативные подходы к учету транзакций такой валюты, не связанные с блокчейном и распределенным реестром.

Оценивая концепт гибридной цифровой валюты RSCoin от Банка Англии, сочетающий в себе элементы распределенного и централизованного контроля, Яо отметил, что национальная цифровая валюта не должна быть скована идеологией блокчейна.

Яо о биткоине

«Ценность криптовалют вроде биткойна порождается в первую очередь рыночной спекуляцией. Было бы катастрофой признать его реальной валютой. И отсутствие привязки к действительным ценностям гарантирует, что биткион никогда не станет реальным», — считает Яо.

Китайская государственная криптовалюта не будет основана на блокчейне или распределенном реестре

По его мнению, использование свободных криптовалют тормозит развитие экономики. Например, максимальное количество биткоинов, которое может быть добыто, составляет 21 млн монет. Кроме того, каждые четыре года количество новых монет уменьшается вдвое, отмечает Яо.

Институт исследования цифровой валюты был создан при Народном банке Китая в июне 2017 г. Он занимается исследованиями и разработками в сфере цифровых валют и блокчейна. Яо, возглавивший институт, ранее был директором технологического подразделения Народного банка.

Запрет на торговлю биткоинами

Ранее в сентябре 2017 г. стало известно, что китайские власти намерены закрыть в стране все биржи, где можно обменять биткоин. Центральный банк Китая уже составил черновую инструкцию, которая запрещает местным платформам иметь сервисы торговли этой криптовалютой. Ситуация с криптовалютами в Китае серьезно осложнилась, когда биткоин резко подорожал, поскольку это увеличило риск спекуляций со стороны китайских инвесторов. По словам аналитиков и инвесторов, одна из причин роста биткоина в прошлом году заключалась в том, что китайцы начали использовать монеты как способ сделать ставку на падение юаня. В связи с ростом спекуляций власти и запретили обмен биткоина.

В результате большая часть обменной деятельности была перенесена в подполье, где пользователи могут отправлять друг другу криптовалюту, используя частные адреса, выполняющие роль сейфов. Такой обмен криптовалют власти Китая на сегодняшний день контролировать не могут. Вскоре после закрытия биткоиновых бирж CNews писал, что их руководителям запретили покидать страну.

Запрет ICO

Напомним, что 4 сентября 2017 г. Народный банк Китая сообщил на своем сайте о завершении расследования в отношении первичного размещения токенов криптовалют (Initial coin offering, ICO). По данным регулятора, более 90% ICO являются потенциальными нарушителями законов о нелегальном финансировании и противодействии мошенничеству в финансовой сфере. Доля проектов, привлекающих средства для инвестиций, не превышает 1%, сообщили представители ЦБ Китая.

Согласно официальной позиции Центробанка, все ICO в стране с этого дня стали считаться незаконными. Регулятор намерен строго наказывать за подобные нарушения в будущем. Одновременно он пригрозил правовыми последствиями за уже завершенные ICO. Несмотря на жесткий запрет ICO, в соответствующем заявлении ЦБ Китая не упоминались существующие криптовалюты, такие как эфир или биткоин.