Исследование: 77% радиоэлектронных предприятий России были созданы еще в советскую эпоху
Как показало исследование ЦНИИ «Электроника», 77% российских предприятий радиоэлектронной отрасли были основаны до 1991 г. Кроме того, почти 40% организаций отрасли сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге. Также в отечественной радиоэлектронике преобладает крупный бизнес, что объясняется наличием большого количества производственных предприятий.
«Старая» радиоэлектроника
Более 77% организаций радиоэлектронной промышленности, существующих в России, были созданы до 1991 г. Самым продуктивным в этом отношении оказался период с 1951 г. по 1991 г., когда было образовано 57,53% всех ныне действующих в отрасли предприятий. Еще 16,5% организаций были созданы между 1918 г. и 1950 г., а 3,46% — до 1917 г. К таким выводам пришли сотрудники ЦНИИ «Электроника» в ходе анализа статистических данных, полученных от представителей отрасли в 2016 г.
Что касается более молодых структур, то 13,33% российских организаций в сфере радиолектроники были созданы в период с 1992 г. по 1999 г., еще 6,67% — с 2000 г. по 2008 г., и, наконец, всего 2,96% — с 2009 г. по 2017 г.
Сравнив эту информацию с данными Росстата, специалисты ЦНИИ «Электроника» пришли к выводу, что радиоэлектронная отрасль намного старше российского бизнеса в целом. В бизнесе наблюдается обратный процесс: чем ближе период к сегодняшнему дню, тем больше организаций он породил. Например, с 2001 г. по конец 2016 г. в России в целом возникло 65% всех ныне действующих предприятий, а в 1990-е гг. — 20%.
Исследование ЦНИИ «Электроника» охватывает более чем 400 организаций радиоэлектронной отрасли. Их суммарный годовой оборот составляет около 15 трлн руб., общий штат насчитывает порядка 300 тыс. сотрудников.
Другие показатели
Около 25% российских организаций радиоэлектронной отрасли находятся в Москве, почти 15% — в Санкт-Петербурге, порядка 5% — в Московской области, чуть меньше 4% — в Нижегородской, 3,5% — в Воронежской, в остальных регионах этот показатель меньше.
По своему масштабу 60,51% предприятий радиоэлектронной отрасли можно отнести к крупному бизнесу, 21,01% — к среднему, 18,48% — к малому. Эта картина существенно отличается от общего соотношения в российском бизнесе, где 26,41% предприятий крупные, 6,34% — средние, и 67,25% — малые.
Наука и производство
Указанное выше несоответствие объясняется тем, что около 58,33% предприятий в отечественной радиоэлектронной отрасли являются промышленными и только 41,67% — научными. Среди производственных организаций в российской радиоэлектронике 69,16% могут быть признаны крупными структурами, а среди научных — только 49,1%. В среднем и малом бизнесе соотношение меняется: из научных организаций к этим категориям относятся 26,95% и 23,95% соответственно, а из промышленных — только 16,3% и 14,54%.
По году основания между научными и производственными структурами российской радиоэлектроники больших отличий нет. Однако есть отличия в географии расположения — порядка 60% научных организаций базируется в Москве и Санкт-Петербурге, в то время как среди промышленных предприятий на эти города приходится всего 25%.