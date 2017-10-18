«Неубиваемый» ноутбук на «Эльбрусах» увидит свет до конца 2017 г. Не госзаказ

Специалисты НПЦ «Аквамарин» досрочно завершили базовые этапы разработки защищенного ноутбука на базе процессора «Эльбрус». Следующим этапом станет проработка системы охлаждения. Испытания опытного образца намечено на конец 2017 г.

На отечественной элементной базе

Как стало известно CNews, к стадии испытания опытного образца своего защищенного ноутбука на процессорах «Эльбрус 1С+» научно-производственный центр «Аквамарин» намерен подойти еще до конца 2017 г. Об этом рассказал представитель компании, отметив, что создание ноутбука является инициативным проектом — осуществляемой без какого-либо госзаказа, на собственные средства разработчика.

Размер инвестиций в проект, а также ориентировочную стоимость готового изделия в «Аквамарине» пока назвать не готовы. Известно лишь, что у ноутбука уже есть ряд потенциальных заказчиков, имена которых не раскрываются.

В настоящий момент «Аквамарин» досрочно завершил очередной этап разработки модели под маркой ПНЗ-Э1-15. По данным компании, в настоящее время завершена компоновка изделия и его внешний дизайн, определены финальные габариты. Сейчас инженеры занимаются системой теплоотвода ноутбука.

Разработка ноутбука началась в январе 2017 г. Он ориентирован на работу в сложных условиях окружающей среды, на использование дорожными, военными, правоохранительными и пожарными службами в полевых условиях. На базе этого носимого ПК возможна организация автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора мобильных диспетчерских пунктов, штабов быстрого развертывания. Он также может использоваться в качестве рабочей ЭВМ ремонтных бригад и для организации передвижных рабочих мест в составе информационных систем мобильного базирования.

Технические подробности проекта

Согласно предварительным данным, ноутбук выполнен в корпусе из алюминиевого сплава и обеспечивает защиту от брызг и струй по всем направлениям со степенью защиты IP65, согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-98).

Предполагаемый внешний вид защищенного ноутбука на процессоре «Эльбрус»

Ноутбук сохраняет полную работоспособность в условиях окружающей температуры от -20° C до +55°C при влажности от 5 до 95%. Габариты ноутбука составляют 394 × 325 × 80 мм.

Изделие получит 15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей), соотношением сторон 16:9, яркостью 300 нит и контрастностью 500:1. Экран обеспечивает углы обзора ±80° по горизонтали и по вертикали. В зависимости от модификации дисплей может опционально комплектоваться защитным стеклом толщиной 3 мм с антибликовым покрытием или покрытием с функциональностью сенсорного ввода.

Аппаратная часть ноутбука выполнена на базе процессора «Эльбрус 1С+», работающего с тактовой частотой 950 МГц. Особенностью процессора является архитектура «Эльбрус» 4 поколения. Чип процессора «Эльбрус 1С+» включает ядро «Эльбрус» общего назначения, ядро МЦСТ MGA2 с ускорителем 2D-графики, ядро Vivante GC2500 с ускорителем 3D-графики и поддержкой OpenGL 2.1 и OpenCL 1.2.

Процессор обеспечивает высокую производительность в математических расчетах, криптографии и цифровой обработке сигналов и аппаратную поддержку защищенных вычислений. Чип сохраняет работоспособность в очень широком диапазоне рабочих температур от -60°С до +85°С, при низком энергопотреблении – не более 10 Вт.

Ноутбук комплектуется оперативной памятью DDR3 с коррекцией ошибок (ECC), при этом базовый объем 16 ГБ может быть увеличен до 64 ГБ. Дисковая подсистема ноутбука представлена компактным скоростным твердотельным накопителем (SSD) с интерфейсом mSATA емкостью 120 ГБ, имеется возможность опционального использования дополнительного SATA-накопителя в 2,5-дюймовом формфакторе емкостью до 1 ТБ.

Ноутбук оснащен скоростным 2-канальным LAN-интерфейсом с поддержкой Ethernet до 1 Гбит/с на канал, четырьмя портами USB 2.0, промышленным последовательным интерфейсом RS-232, видеовыходом и аудиоинтерфейсами.

Питание ноутбука осуществляется от источника постоянного тока с напряжением 12 В или от внешнего адаптера сети переменного тока 220 В со встроенной изоляцией. Комплектный сменный аккумулятор обеспечивает автономность работы ноутбука на протяжении 2 часов.

Ноутбук работает под управлением операционной системы «Эльбрус ОС», опционально также может использоваться защищенная операционная система реального времени (ЗОС РВ) «Нейтрино» на базе ядра QNX.