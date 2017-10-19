Nokia выпустила флагманский смартфон в стеклянном корпусе

Среднебюждетный смартфон Nokia 7 получил корпус из металла, покрытого стеклом, 5,2-дюймовый дисплей Full HD, 8-ядерный процессор и камеру на 16 МП с оптикой Zeiss. Новинка пока что доступна только в Китае.

Средний бюджет с флагманскими замашками

Компания HMD Global провела официальную презентацию нового среднебюджетного смартфона Nokia 7 в Китае. Он выполнен в корпусе из алюминиевого сплава 7000 серии и полностью покрыт стеклом с изогнутыми углами. Аппарат получил фирменную оптику Zeiss, поддержку технологии Dual-Sight для одновременного использования фронтальной и тыловой камер, а также технологии Nokia OZO Audio для записи звука с высоким качеством.

Характеристики и ценовое позиционирование нового смартфона Nokia 7 располагают этот аппарат в промежутке между флагманской моделью Nokia 8 и среднебюджетной моделью Nokia 6.

На момент начала продаж смартфон поступит в розницу с предустановленной ОС Android 7.1.1 (Nougat), однако в официальном пресс-релизе подчеркивается, что аппарат в обязательном порядке получит обновление до новейшей версии Android 8 Oreo.

Ключевые характеристики

Смартфон оснащен 5,2-дюймовым дисплеем с IPS-матрицей, с разрешением 1920 x 1080 точек, пиксельной плотностью 423 пикселя на дюйм и изогнутым защитным стеклом Corning Gorilla.

Дизайн смартфона Nokia 7

Аппарат работает под управлением 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 630 и будет доступен в версиях с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти LPPDDR4 и встроенным накопителем на 64 ГБ с интерфейсом eMMC 5.1, с возможностью расширения картами MicroSD емкостью до 128 ГБ. Одновременную работу двух камер по технологии Dual-Sight обеспечивает дополнительный сигнальный процессор Qualcomm Spectra 160.

Технология Dual-Sight для одновременной работы двух камер

Смартфон поддерживает большинство современных сотовых сетей, включая LTE Cat 6, 4G VoLTE, и оснащен двумя слотами под SIM-карты. Список интерфейсов и портов включает USB Type C с поддержкой OTG, аудио-разъем, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n и Bluetooth 5.

На борту также имеется датчик окружающего освещения, сенсор приближения, акселерометр, электронный компас, гироскоп, сенсор биометрии, датчик Холла и навигация стандартов GPS/AGPS, GLONASS и BDS.

Основная камера Nokia 7 с оптикой Zeiss

Сенсор основной камеры на 16 МП смартфона имеет размер пикселя 1,12 мкм и оснащен оптикой Zeiss с апертурой F1.8, а также двухтональной светодиодной вспышкой. Фронтальная камера на 5 МП с пикселями размером 1,4 мкм оснащена широкоугольной оптикой (угол обзора 84 градуса) с апертурой F2.0.

Основная камера смартфона способна записывать видео с разрешением до 4K и скоростью 30 кадров в секунду, которое сопровождается качественной аудиодорожкой с технологией Nokia OZO Audio.

Смартфон оснащен батареей емкостью 3000 мАч. Габариты Nokia 7 составляют 141,2 x 71,45 x 7,92 мм.

Сроки начала продаж и цены

Смартфон Nokia 7 будет доступен в рознице в глянцевом белом (Gloss Black) и матовом черном (Matte White) вариантах исполнения корпуса.

Варианты исполнения корпуса Nokia 7

Смартфон поступит в розничные сети Китая уже 24 октября 2017 г. по цене 2499 юаней (порядка $380) за версию с 4 ГБ оперативной памяти или 2699 юаней (около $405) за версию с 6 ГБ ОЗУ. Уже сейчас предварительные заказы на Nokia 7 принимаются в онлайн-магазинах JD.com, Suning and Tmall.