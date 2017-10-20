Руководители Минкомсвязи, РЖД, Сбербанка, «Аэрофлота» выступят на CNews FORUM
Крупнейшие игроки российского и мирового ИТ-рынка поделятся в рамках CNews FORUM 2017 своим видением тенденций развития цифровой экономики. Ключевое ИТ-событие года состоится 9 ноября 2017 г., в его работе примут участие более 1,5 тыс. человек.
9 ноября 2017 г. в юбилейный десятый раз состоится CNews FORUM 2017. В рамках мероприятия состоится награждение премией CNews Awards, которая отмечает максимально эффективные вклады в информационные технологии за прошедший год.
Участие в CNews FORUM 2017 подтвердили ИТ-директора и ИТ-руководители корпораций, вошедших в «Топ-100 самых крупных компаний по объему реализации продукции в России».
В работе форума примут участие более 1500 человек, прозвучит около 100 докладов ведущих спикеров мирового и российского рынка.
Программа форума обещает пройти в привычном порядке: в первой части состоится общее пленарное заседание, во второй части делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence.
Зарегистрироваться на CNews FORUM 2017 можно уже сейчас.
В качестве спикеров на CNews FORUM 2017 выступят представители ведущих компаний России.
В рамках пленарной части и секции «Госсектор» выступят:
- Михаил Евраев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций;
- Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям РЖД;
- Никита Волков, старший вице-президент, и.о. руководителя блока «Технологии», Сбербанк;
- Ринат Гимранов, начальник управления ИТ «Сургутнефтегаза»;
- Кирилл Богданов, заместитель генерального директора по ИТ «Аэрофлота»;
- Максут Шадаев, заместитель председателя правительства Московской области — министр госуправления, ИТ и связи Московской области;
- Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга;
- Владимир Рахтеенко, генеральный директор, группа компаний Custis;
- Сергей Размахаев, генеральный директор Unify в России и странах СНГ;
- Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям фирмы «1С»;
- Эдуард Лысенко, заместитель руководителя Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы;
- Леонид Юхневич, руководитель ФГБУ ИАЦ Судебного департамента;
- Роман Калина, заместитель руководителя ФГБУ ИАЦ Судебного департамента;
- Андрей Кошкин, руководитель департамента ИТ и защиты информации, Фонд социального страхования;
- Павел Ципорин, директор департамента информационных технологий ХМАО — Югры;
- Олег Соколов, министр информатизации и связи Республики Мордовия;
- Сергей Харламов, заместитель начальника управления, администрация губернатора Белгородской области;
- Юрий Бутенко, начальник отдела ИТ Федеральной службы по аккредитации;
- Вячеслав Солопов, директор по консалтингу «Консист бизнес групп»;
- Мария Стисон, заместитель генерального директора, «Мегар».
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ госструктур. Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* — в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +7 495 363-11-11, доб. 1326,
e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин