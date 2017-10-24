Доля поиска «Яндекса» на Android достигла исторического максимума

В «Яндексе» объявили об увеличении поисковых запросов с Android-устройств до 41,2% по итогам III квартала, что стало историческим максимумом. В самой компании рост связывают с активной маркетинговой кампанией.

Доля поиска «Яндекса» на Android продолжает расти

Компания «Яндекс» объявила об увеличении доли поисковых запросов на устройствах с операционной системой Android до 41,2% по итогам III квартала 2017 г. Во II квартале этот показатель составлял 38,2%. По данным аналитического сервиса «Яндекс.Радар», в промежуток с 1 по 22 октября цифра еще больше — 43,9%.

При этом, общая доля компании на российском поисковом рынке с учетом мобильных устройств составила 54,9% (рост ко II кварталу — 0,6%). Само количество поисковых запросов также увеличилось — на 7%, но в сравнении с III кварталом 2016 г.

Среди других ключевых достижений отмечаются увеличение на 6% к аналогичному периоду прошлого года количества платных кликов на сайтах самого «Яндекса» и его рекламной сети. На 12% выросла средняя цена за клик.

«Я очень доволен скоростью внедрения инноваций в нашем основном бизнесе. В III квартале мы запустили «Королёв» — новый поисковый алгоритм на основе нейронных сетей, а также представили технологию Турбо, которая значительно ускоряет загрузку страниц на мобильных устройствах, — говорит Александр Шульгин, генеральный директор «Яндекса» в России. — Мы также продолжали инвестировать в наши бизнес-направления, в том числе в региональное развитие «Яндекс.Такси» и в сервисы объявлений».

«Яндекс» нарастил долю в Android в том числе благодаря давлению ФАС на Google

Ранее компания Google расширила варианты поиска по умолчанию в браузере Chrome на устройствах с ОС Android. Помимо самого Google, можно выбрать поисковые системы «Яндекс» и Mail.ru. Это решение корпорации Google фактически выполняет ключевой пункт мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой: предоставить возможность продвижения альтернативным поисковикам.

С помощью «Яндекс.Такси» совершено 335 млн поездок

В компании подчеркнули факт увеличения поездок с помощью «Яндекс.Такси» на 360% в сравнении с III кварталом 2016 г. Как передает РБК, также впервые раскрыты данные об общем количестве поездок с помощью этого сервиса. С момента его запуска в 2011 г. их было 335 млн.

Эти данные касаются всех регионов присутствия, речь о 150 городах в шести странах мира: России, Грузии, Белоруссии, Молдавии и Армении. В «Яндексе» отмечают, что к сервису подключены 280 тыс. водителей.

Географическая экспансия позволила компании серьезно расширить свою сеть. По состоянию на декабрь 2016 г. услугами «Яндекс.Такси» можно было воспользоваться лишь в 49 городах. Ежемесячное число поездок на тот момент составляло 16,2 млн, что в 5,6 раз превышало показатели декабря 2015 г.

Выручка «Яндекса» выросла на 21%

Ключевые финансовые показатели «Яндекса» за III квартал в основном пережили снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Консолидированная выручка выросла на 21%, до 23,4 млрд, но упала чистая прибыль — на 65%, до 0,9 млрд. Скорректированная чистая прибыль составила 2,4 млрд (снижение на 37%).

Скорректированный показатель EBITDA также оказался ниже прошлогодних показателей, составив 5,7 млрд (уменьшение на 17%). Рентабельность компании по чистой прибыли — 3,6%, а объем денежных средств, депозитов и вложений в долговые ценные бумаги составил 66,6 млрд к 20 сентября 2017 г.

Выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 19%. Этот пункт остается ключевым источником дохода компании, занимая 93% в структуре общей выручки.

«В этом квартале мы снова добились высоких результатов: выручка компании выросла на 21%, значительно увеличилась наша доля на Android, — говорит Аркадий Волож, руководитель группы компаний «Яндекса». — Я также очень доволен запуском Алисы, первого голосового помощника на основе нейронных сетей, разработанного специально для российской аудитории. Алиса — это прекрасный пример того, как с помощью наших знаний в области искусственного интеллекта, распознавания голоса и синтеза речи можно создавать продукты, которые удивляют и радуют людей».