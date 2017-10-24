Microsoft заманила в облако легендарного разработчика суперкомпьютеров Cray

С целью привлечения новой клиентуры в сервисы Azure, Microsoft добавит в облако услугу вычислений на суперкомпьютере. Непосредственно компьютеры будут предоставлены многолетним лидером этого рынка, американской компанией Cray.

Соглашение с Cray

Американская корпорация Microsoft и разработчик суперкомпьютеров Cray объявили о достижении договоренности, согласно которой мощностями суперкомпьютеров Cray XC и Cray CS можно будет воспользоваться в облачном сервисе Microsoft Azure. Суперкомпьютеры подключены к системе хранилищ Cray ClusterStor. По условиям соглашения они будут подсоединены непосредственно к Azure, интегрированы с виртуальными машинами Azure и хранилищем Azure Data Lake, а также с искусственным интеллектом и машинным обучением Microsoft.

Сервис рассчитан на тех клиентов, которым необходимы высокопроизводительные вычисления, искусственный интеллект, симуляция и моделирование, а также сложная аналитика, но при этом у заказчика нет средств на приобретение и поддержку собственных систем Cray. Суперкомпьютеры в облаке будут индивидуально конфигурироваться под конкретные потребности заказчика, сообщила Microsoft ресурсу TechCrunch. Арендовать суперкомпьютер отдельно будет нельзя, он будет поставляться как часть пакета сервисов Azure.

Microsoft рассчитывает, что договоренность с Cray поможет ей привлечь новых клиентов на облачном рынке, где доля компании по итогам II кв. 2017 г. составляла 13,8%. Этот показатель значительно уступает доле компании Amazon, которая составила в этот же период 30,3%.

Суперкомпьютеры Cray XC и Cray CS

Суперкомпьютеры серий Cray XC и Cray CS используют процессоры Intel и графические системы Nvidia. Некоторые из машин оснащены программируемыми логическими интегральными схемами (FPGA). Также применяется сетевой интерконнект Cray Aries. Производительность одного контейнера превышает петафлопс. Цены на суперкомпьютеры серии Cray XC начинаются от $500 тыс.

Компания Microsoft начнет раздавать суперкомпьютеры из облака

Microsoft – не первый облачный партнёр Cray. Компания уже предоставляет услуги своих суперкомпьютеров через оператора Markley, который владеет дата-центрами в США и Европе общей площадью около 280 тыс. кв. м. Основанная в США в 1991 г., Markley является одним из пионеров облачного сектора.

В то же время у Microsoft и Cray есть опыт совместной работы – в декабре 2016 г. стало известно, что компании заключили партнерство с целью масштабирования Microsoft Cognitive Toolkit для работы на суперкомпьютере Cray XC50 для изучения механизмов глубинного обучения.

Чем занимается Cray

Cray – это американская компания по производству суперкомпьютеров, основанная в 1972 г. Сеймуром Крэем (Seymour Cray) и базирующаяся в Сиэтле, США. Компания была создана по случаю ухода Крэя из Control Data Corporation, где он успел создать суперкомпьютеры CDC 6600 и CDC 7600 и трудился над CDC 8600, но узнал, что проект будет закрыт. В результате Крэй уже в рамках собственного бизнеса выпустил в 1975 г. чрезвычайно успешный суперкомпьютер Cray-1, а в 1976 г. вывел компанию на IPO. До начала 1990-х гг. Cray являлась лидером на рынке суперкомпьютеров вместе с ETA Systems, принадлежащий Control Data Corporation.

В связи с потрясениями 90-х гг., в частности, ростом конкуренции со стороны Hitachi, Fujitsu, NEC, IBM, Convex и Alliant, Cray Research попала в полосу финансовых неудач и в феврале 1996 г. была приобретена компанией Silicon Graphics за $767 млн. Но в 2000 г. компания Tera Computer выкупила Cray у Silicon Graphics и создала с ней совместное предприятие под названием Cray Inc.