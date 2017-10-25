Рынок облачных услуг в России рванул вверх

Согласно данным аналитиков IDC, облачные услуги являются одной из наиболее динамичных областей ИТ-рынка России. По итогам 2017 года рост ожидается на уровне 11,8%.

Динамика сохраняется, приоритеты изменяются

Согласно отчету IDC Russia Cloud Service Market, в 2016 году облачные услуги стали одной из самых динамичных областей ИТ-рынка в России. Общий объем рынка, включая публичные и частные облака, достиг объема $422,11 млн, что на 20,1% превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

Согласно прогнозу IDC на 2016 г. годичной давности, рост российского рынка облачных услуг в твердой валюте прогнозировался только на 8,9%, так что реальные результаты оказались значительно оптимистичнее прогнозов.

Для сравнения: в 2015 г. объем российского рынка облачных сервисов достиг $370 млн, темпы роста по отношению к предыдущему году составили 66,9%.

Как и в предыдущем году, публичные облака были наиболее востребованы в российском секторе облачных услуг. По итогам 2016 г., согласно данным IDC, доля публичных облаков составила 86,8% от общего объема рынка.

Как и в предыдущие периоды, наибольшую долю на рынке облаков заняла категория SaaS (программное обеспечение как услуга) — 63,4%, за которой следует IaaS (инфраструктура как услуга) и PaaS (платформа как услуга) с долями рынка 28,3% и 8,3% соответственно.

Драйверы роста

В IDC считают, что переход на облачные технологии позволяет компаниям и организациям не тратить средства на непрофильные инвестиции. На фоне наращивания импортозамещения и оптимизации производства, это повышает эффективность экономики страны и дает возможность сосредоточиться на развитии российского производства и построении собственной ИТ-экосистемы.

IDC: в 2017 году наибольшую динамику покажет сектор IaaS

«Опыт глобальных игроков показывает, что локализация облачных сервисов, т.е. оказание услуг с экономической территории РФ силами российских сотрудников, зачастую позволяет успешно интегрироваться в процесс импортозамещения и эффективно развивать бизнес в России. В этой ситуации локальные поставщики могут встретить более жесткую конкуренцию со стороны глобальных игроков, присутствующих на Российском рынке, — отметил Дмитрий Гаврилов, руководитель исследования облачных сервисов IDC Россия и СНГ. — Чтобы успешно конкурировать за российского потребителя, им придется больше уделять внимания вопросам стандартизации, самообслуживания, а также расширению возможностей своих продуктов».

В 2016 году розничная и оптовая торговля, финансовые услуги, производство, а также предоставление профессиональных услуг стали лидерами по потреблению облачных услуг. На эти отрасли экономики пришлось в сумме более 50% всех предоставленных облачных услуг в России.

Аналитики IDC также отмечают изменения в структуре потребления облаков в России. Крупные и очень крупные организации стали играть более весомую роль в потреблении облачной инфраструктуры. Проекты, связанные с аналитикой больших данных и интернетом вещей, стали одними из ключевых факторов роста рынка облаков.

Перспективы развития отрасли

Согласно свежим прогнозам аналитиков IDC, общий объем рынка, связанный с облачными услугами – как публичными, так и частными, продолжит траекторию роста в 2017 году, увеличившись на 11,8% в годовом исчислении в долларах США.

По мнению аналитиков IDC, в 2017 году наиболее динамично и самой быстрорастущей категорией на российском рынке облачных услуг станет IaaS.

Реализация идеи цифровой экономики, поддерживаемой государством, станет серьезным фактором, способствующим расширению сферы применения облачных услуг для автоматизации деятельности предприятий, и будет способствовать позитивной динамике рынка облаков.

В результате, по данным обновленного прогноза IDC, в 2021 г. объем российского рынка облачных услуг достигнет значения $696,18 млн.