Прекращен выпуск легендарного гаджета для распознавания движений Kinect

Microsoft официально объявила о прекращении производства игрового контроллера Kinect. Выпущенный на рынок в 2010 г., Kinect успел сплотить вокруг себя армию фанатов, попасть в Книгу рекордов Гиннесса и найти множество очень разнообразных применений.

Смерть Kinect

Компания Microsoft прекратила производство игрового контроллера Kinect, о чем изданию Co.Design сообщили создатель Kinect Алекс Кипман (Alex Kipman) и генеральный менеджер по маркетингу Xbox Мэттью Лэпсен (Matthew Lapsen). С момента выпуска устройства в 2010 г. Microsoft продала их около 35 млн штук. В 2011 г. Kinect попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстро продаваемый гаджет. Теперь же, после того, как ритейлеры распродадут оставшиеся у них запасы, Kinect исчезнет из продажи, поскольку новых поставок не будет. Вместе с тем, компания не намерена прекращает поддержку устройства для пользователей. Ситуация со средствами разработки остается неясной, пишет Co.Design.

Издание отмечает, что Microsoft некоторое время назад перефокусировалась с Kinect на более традиционные игровые технологии, чтобы быть более конкурентоспособной в состязании с PS4. Однако технология Kinect будет продолжать жить в шлеме дополненной реальности Hololens, который был также разработан Кипманом. Участники команды, работавшей над Kinect, сейчас заняты в разработке ряда принципиальных для Microsoft технологий, таких как голосовой помощник Cortana, система распознавания лиц Windows Hello и умный интерфейс будущего, который сможет понимать окружающую обстановку.

Что такое Kinect

Kinect, известный также как Project Natal, изначально создавался для игровой приставки Xbox 360. Версия для ПК под управлением Windows появилась в 2012 г., версия для Xbox One – в 2013 г. Kinect состоит из датчиков глубины, видеокамеры и микрофона. Благодаря инфракрасному излучению контроллер способен распознавать движение тела пользователя, находящегося в помещении. Микрофон подавляет шумы и позволяет распознавать голосовые команды. Целью создания Kinect было повысить популярность Xbox, дав возможность игрокам проходить игру с помощью телодвижений и голоса. На рекламную кампанию первого Kinect'а Microsoft потратила около $500 млн.

Игровой контроллер Kinect

Технология распознавания движений, лежащая в основе системы, была разработана израильской компанией PrimeSense и впоследствии лицензирована Microsoft. Эта же технология встречается и в продуктах других вендоров, таких как аналогичный Kinect'у Asus Xtion или веб-камера ZCam компании 3DV Systems.

Чтобы сделать Kinect более популярным, Microsoft пообещала продавать Xbox One уже в комплекте с контроллером. Однако цена такого набора достигала $499, что было чересчур дорого в сравнении с конкурирующей PS4. Поэтому компания разъединила Kinect и Xbox One, снизив таким образом цену на приставку на $100.

Перспективы вне игры

Издание The Verge отмечает, что Microsoft отказывается от производства Kinect как раз тогда, когда технологии распознавания лица, движений и голоса пользователя набирают все большую популярность. Например, новый iPhone X использует распознавание лица для разблокировки экрана. Голосовой помощник Siri, запущенный Apple в 2010 г., эксплуатирует тот же принцип голосового управления, что и его ровесник Kinect, пишет Co.Design. У Google тоже есть не только голосовой поиск, но и система распознавания трехмерного пространства, известная как Project Tango, разработку которой возглавляет Джонни Ли (Johnny Lee), помогавший несколько лет назад в работе над Kinect.

За годы существования Kinect'а вокруг него сплотилось сообщество энтузиастов, которые использовали контроллер не для игр, а для исследований и научных проектов, пишет The Verge. В разное время Kinect использовался для охраны корейской границы, для превращения наполненной водой ванны в огромной сенсорный экран, для восстановительной терапии раненых американских солдат, для создания карт, меняющихся в реальном времени, для оснащения умной японской урны, способной отслеживать и ловить брошенный в нее мусор, для управления огромным историческим органом в Австралии и для множества других проектов.

Как отметил в интервью Кипман, Microsoft прекращает производство Kinect, но это не значит, что она перестанет инвестировать в технологии распознавания пространства. По его мнению, Hololens является логическим продолжением Kinect с той разницей, что Kinect фокусировался на распознавании голоса и движений человека, а Hololens ориентирован на распознавание всего окружения.