Поставщик «Байкалов» выставил МВД претензии на 300 миллионов

Компания «Т-платформы» через суд выставила МВД счет почти на 300 млн руб. Предположительно иск касается контракта на поставку в министерство АРМов на отечественных процессорах «Байкал».

Иск к МВД на сотни миллионов

Российская суперкомпьютерная компания «Т-платформы» намерена взыскать с МВД 286,9 млн руб. и принудить министерство исполнить некие обязательства «в натуре». Это следует из материалов Арбитражного суда Москвы, в который компания обратилась с иском 26 сентября 2017 г.

Подробности дела в публичном доступе пока не представлены. К моменту выхода материала в пресс-службе МВД в течение трех дней не смогли прокомментировать CNews суть претензий жалобщика и рассказать об официальной позиции ведомства по данному вопросу. В «Т-платформах» от каких-либо комментариев до окончания судебного разбирательства отказались.

Отметим, что если дело касается каких-либо договорных отношений истца и ответчика, то предельно очевидно, что «Т-платформы» в них выступили поставщиком товаров или услуг, а МВД — заказчиком работ (не наоборот). В таком случае иск «Т-платформ» может быть связан с претензиями по оплате контракта, а понуждение исполнить обязательства «в натуре» — относиться к тому, что министерство не в полной мере приняло у компании работы (в соответствии с терминологией Гражданского кодекса России, статья 396).

«Т-платформы» предъявили МВД претензии на 286,9 млн рублей

На данный момент исковое заявление уже принято к производству. Ближайшее заседание суда состоится 30 октября 2017 г.

Возможная подоплека разбирательства

Как показывает анализ базы «Контур.фокус» и сайта госзакупок публичные договорные отношения между МВД и «Т-платформами» возникли лишь однажды — в рамках контракта на поставку автоматизированных рабочих мест (АРМ) на отечественных процессорах «Байкал-Т1». Напомним, эти процессоры разрабатывает и выпускает дочерняя структура «Т-платформ» — компания «Байкал электроникс». При этом важно отметить, что какие-либо закрытые непубличные контракты «Т-платформы» с МВД вряд ли могли заключить, так как по ряду причин компания не может себе позволить выпускать продукцию двойного назначения.

Сумма открытого договора, подписанного 30 ноября 2016 г. составила 357,1 млн руб. Срок его исполнения должен был истечь 1 августа 2017 г. В «Т-платформах» не опровергли предположение CNews о связанности иска к МВД с этим контрактом, но и не подтвердили его.

В рамках описываемого подряда «Т-платформы» должны были поставить в МВД 9348 АРМов по цене 38,2 тыс. рублей за штуку. Предположительно техника предназначается для приема теоретического экзамена на право управления транспортными средствами.

В чем важность предположительно забуксовавшего контракта

Отметим, что приобретение МВД АРМов на «Байкалах» — это пока самый крупный из известных контрактов, заключенный в рамках утвержденного в апреле 2016 г. плана гарантированных закупок российской гражданской микроэлектронной продукции на среднесрочную перспективу (2016—2018 г.).

Документу был дан зеленый свет на состоявшемся после рекордно долгого на тот момент перерыва заседании правительственной комиссии по использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. В нем наряду с «Байкалами» фигурировали чипы «Эльбрус», «Микрон» и «Ангстрем-Т». Среди госзаказчиков кроме МВД были упомянуты ФМС, Минздрав, Минобороны и МЧС.