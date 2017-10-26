«Мегафон» покупает ИТ-компанию у партнера Усманова по компьютерным играм

«Мегафон» готовиться купить блокирующую долю в ИТ-холдинге «Форпост». Продавцом станет Антон Черепенников — известный геймер и партнер по киберспорту Алишера Усманова, основного акционера «Мегафона».

«Мегафон» выходит на рынок системной интеграции

Сотовый оператор «Мегафон» сообщил об одобрении его советом директором сделки по покупке доли в 12,5% в ООО «Форпост» — холдинговой ИТ-компании. Продавцом станет единственный учредитель «Форпоста» Антон Черепенников.

Одновременно «Мегафон» получил опцион на покупку еще 12,5% в «Форпосте» у Черепенникова в течение 12 месяцев после покупки первой доли. То есть всего «Мегафон» может приобрести 25% в компании. Сумма предстоящей сделки не раскрывается.

Как владелец «Форпоста» связан с Алишером Усмановым

«Форпост» является холдинговой структурой для компании «Тамлер» — системного интегратора и поставщика комплексных ИТ-решений. Кроме того, по данным базы «Контур.фокус», «Форпост» был в числе учредителей еще одной ИТ-компании — «Джи эс эй групп».

«Мегафон» покупает долю в ИТ-холдинге «Форпост».

Основной ее владелец — холдинг «Металлинвест», который входит в USM Group Алишера Усманова (основной акционер «Мегафона»). Совладельцем «Джи эс эй групп» в настоящее время также является Черепенников.

Антон Черепенников — известный геймер (ник Sneg). Он создал команду Virtus.pro и игровой холдинг Esforce. В 2015 г. Алишер Усманов инвестировал $100 млн в Virtus.Pro. На эти средства, помимо прочего, в Москве был открыт киберспортивный стадион Yota Arena.

В пресс-службе «Мегафона» сообщили CNews, что «Форпост» полностью принадлежит Черепенникову и не связан со структурами Усманова. Источник CNews среди акционеров «Мегафона» уточняет, что Черепенников — партнер Усманова по игровым и ИТ-проектам. Покупка же «Мегафоном» «Форпоста» является логичным способом диверсификации бизнеса для любого из сотовых операторов.

Как телекоммуникационные операторы покупают системных интеграторов

Ранее, в 2015 г., МТС приобрела системного интегратора «Энвижн групп». Продавцом выступили структуры АФК «Система» — основного акционера МТС.

В 2009-2011 гг. переговоры о покупке «Энвижн групп» вел «Ростелеком». Позднее «Ростелеком» вел аналогичные переговоры о покупке компании Maykor, но данная сделка также не состоялась.