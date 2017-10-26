Мировая цена на смартфоны скакнула вверх

Средняя стоимость проданного смартфона в мире выросла за последний год на 7%. Причина – появление все более дорогих устройств и внимание к ним покупателя. Благодаря этому даже в тех регионах, где продажи падают в штуках, они растут в деньгах.

Средняя цена смартфона

В III кв. 2017 г. средняя цена проданного смартфона выросла в мире на рекордные 7%, если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает аналитическая компания GfK. Всего за квартал в мире было продано 366,6 млн смартфонов, что на 3% больше аналогичного показателя за 2016 г. При этом общая стоимость проданных устройств показала годовой рост на 10% и достигла $116,8 млрд.

По словам директора по глобальным исследованиям телекома в GfK Арндта Полифке (Arndt Polifke), увеличение средней цены дает вендорам уникальный шанс нарастить продажи в деньгах даже в тех регионах, где они падают в штуках. Все основные бренды, такие как Apple, Google, HTC, Huawei, LG, Moto, Nokia, Samsung и Sony уже либо выпустили, либо готовят к выпуску дорогие модели, которые собираются навязать покупателю. Для самого же потребителя все более важными становятся такие характеристики как защита от воды и пыли, объем памяти и аккумулятора, качественный звук, хорошая камера и возможность снимать видео, наконец, безрамочный дисплей и биометрические сенсоры. Так что в будущих моделях следует ожидать дальнейшего улучшения этих параметров.

Западная Европа

В Западной Европе, которая представляет собой зрелый и хорошо насыщенный рынок, продажи смартфонов в штуках упали в минувшем квартале на 7%, составив 30,9 млн устройств. При этом они продемонстрировали рост по деньгам на 4%, достигнув $13,7 млрд. Средняя цена проданного смартфона показала годовой рост на 11%. Если в III кв. 2016 г. в Западной Европе только один из 16 смартфонов был продан по цене выше $900, то в минувшем квартале – один из восьми.

Средняя цена смартфона выросла за год на 7%

Если говорить о количество устройств, то годовой спад продаж в этом регионе наблюдается уже четвертый квартал подряд. Конкретно в III кв. 2017 г. одной из причин стал отложенный выпуск iPhone X. По итогам всего 2017 г. GfK ожидает в регионе рост продаж на 6% в деньгах, причем для Германии спад продаж в штуках составит 7%, а для Великобритании и Франции – около 8%.

Центральная и Восточная Европа

В Центральной и Восточной Европе в течение III кв. 2017 г. было продано 22,3 млн смартфонов, что на 9% больше аналогичного показателя за предыдущий год. В деньгах продажи составили $5,4 млрд, показав годовой рост на 26% в связи со спросом на более дорогие устройства.

GfK особенно отмечает рост продаж смартфонов в штуках в России и Украине – на 10% и 19% соответственно.

Прогноз для региона на весь 2017 г. получился следующий: будет продано около 85,2 млн устройств, что на 9% больше, чем в предыдущем году.

Северная и Латинская Америка

По итогам минувшего квартала в Северной Америке было продано 49,3 млн смартфонов, что на 1% меньше прошлогоднего показателя. Спад последовал за ростом в предыдущем квартале. При этом рост продаж в деньгах составил 1%, что вывело их на уровень $19,1 млрд.

В Латинской Америке в течение квартала было продано 27,8 млн смартфонов общей стоимостью $8,8 млрд. Рост продаж в штуках составил 11%, в деньгах – 13%. Значительный рост спроса был зафиксирован в Бразилии – на 17% в штуках.

Китай

В Китае в минувшем квартале было продано 117 млн смартфонов общей стоимостью $38,3 млрд. Рост продаж в штуках составил 5%, в деньгах – 20%. При этом средняя цена на проданный смартфон выросла на 15%.

По итогам всего 2017 г. GfK ожидает, что в Китае будет продано 464 млн смартфонов, причем спрос в штуках вырастет на 4%, а продажи в деньгах – на 16%

Другие регионы

В развитых странах Азии наблюдается спад спроса на смартфоны на 7%: по итогам квартала было продано 16,4 млн аппаратов. Этот регион стал единственным, где был зафиксирован также спад продаж в деньгах – на 9%, до $10,3 млрд.

Одной из причин спада в регионе послужило существенное снижение спроса на смартфоны в Южной Корее – на 15%.

В развивающихся странах Азии было продано 57,7 млн смартфонов стоимостью $10,5 млрд. Рост продаж в штуках составил 5%, в деньгах – 21%.

На Ближнем Востоке и в Африке было продано 45,2 млн смартфонов, что на 8% больше аналогичного показателя за предыдущий год. В денежном выражении продажи составили $10,7 млрд, показав рост на 5%.