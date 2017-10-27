Объявлены радиоэлектронные и ИТ-компании – кандидаты на новые санкции США

Выполняя недавно принятый закон о санкциях, Администрация президента США подала в Конгресс новый список российских компаний, который вскоре подпадут под санкции. Среди указанных компаний присутствуют представители ИТ-отрасли.

Новый список

Власти США расширили список российских компаний, против которых будут действовать экономические санкции. Об этом сообщает газета The New York Times, в распоряжении которой оказалась копия списка. Из ИТ-компаний в перечень были добавлены следующие наименования: оборонный концерн «Алмаз-Антей» и входящее в его состав опытное конструкторское бюро «Новатор», госкорпорация «Ростех» и входящее в ее состав АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), машиностроительный концерн «РТИ» и НПО «Высокоточные комплексы».

Кроме того, в реестре указаны «Специальный технологический центр», базирующийся в Санкт-Петербурге, АНО «ПО КСИ», АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» и компания «Цифровое оружие и защита». Санкции на эти компании были наложены ранее.

Среди «новичков» в списке следует отметить «Алмаз-Антей» – это оборонный концерн, специализирующийся на зенитно-ракетном и радиолокационном оборудовании. КРЭТ занимается созданием средств радиоэлектронной борьбы и государственного опознавания, а также измерительных аппаратов, электронных соединителей и кабельной продукции. Входит в состав «Ростеха», где ему принадлежит 9,5% акций.

ОАО «Концерн «РТИ Системы» занимается разработкой и производством радиотехники, ракетной техники, систем связи и безопасности, а также приводной техники. Был создан корпорацией «Система» в 2000 г. и входит в топ-100 оборонных предприятий мира.

Помимо этого, в списке фигурируют Главное управление Генштаба ВС РФ, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и служба внешней разведки, против которых санкции были введены ранее.

Наложение санкций

Список, в котором указаны все перечисленные предприятия, был подан Администрацией президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в Конгресс США «под давлением со стороны республиканцев и демократов», пишет издание The New York Times. В качестве причины были указаны действия России в Восточной Европе, Сирии, а также во время президентских выборов в США в 2016 г.

США расширяют санкционный список российских компаний

В администрации Трампа подчеркнули, что сам по себе этот перечень еще не является санкционным, а лишь перечисляет российские структуры, которые, по мнению американских властей, работают на российскую разведку или оборону. Как пояснила Администрация президента Конгрессу, список является сигналом для тех американцев, которые имеют дела с перечисленными российскими компаниями, что эти дела следует поскорее свернуть. Перед тем, как утвердить санкции официально, правительство обещает отдельно проинформировать об этом все затронутые американские компании и их зарубежных партнеров.

Новый закон

Представление в парламент расширенного санкционного списка последовало вскоре поле принятия нового закона о санкциях, утвержденного Конгрессом в июле и подписанного Трампом в августе 2017 г. В законе идет речь о санкциях не только против России, но также против Ирана и Северной Кореи. Самое примечательное положение этого документа – лишение президента США возможности отменить или смягчить санкции без одобрения Конгресса. Теперь, чтобы отменить санкции, Трампу нужно подать обоснование, которое будет рассмотрено в течение месяца, после чего может быть отвергнуто. Трамп неоднократно заявлял, что закон противоречит Конституции США и может помешать ему налаживать отношения с зарубежными партнерами.

Приняв закон, который делает наложение санкций процедурой, независимой от личных симпатий президента, Конгресс начал требовать от администрации Трампа расширения санкционного списка. Закон предусматривает, чтобы такой список должен быть представлен до 1 октября 2017 г. Когда представления не последовало, сенатор-республиканец Джон Маккейн (John McCain) от штата Аризона и сенатор-демократ Бенджамин Кардин (Benjamin Cardin) от штата Мэриленд выступили с резкой критикой Администрации президента США по этому вопросу. В результате список был подан. Согласно закону, санкции против американцев, имеющих дела с перечисленными компаниями, должны вступить в силу 29 января 2018 г.

По словам сенатора-республиканца Марка Рубио (Marco Rubio) от штата Флорида, администрация пыталась объяснить причину задержки: ее сотрудники хотели точно установить, какие именно российские компании должны подпасть под санкции. По мнению сенатора, завершения этого процесса дожидаться не следует, а следует применять санкции против тех компаний, чья причастность к российским разведывательным и оборонным структурам уже установлена.

Новый закон сократил размер инвестиций в российские компании до $10 млн в год, что очень мало для крупного бизнеса. Так же был усложнение механизм получения российскими компаниями займов в США. Кроме того, была введена обязательная проверка имущества руководителей российских компаний и их семей перед заключением каких бы то ни было сделок. Срок проверки составляет полгода.

Ветераны списка

На ряд компаний, которые фигурируют в списке, санкции были наложены еще в декабре 2016 г. В качестве причины была указана помощь, оказанная ими при проведении кибератак на правительственные сети США.

Компания «Цифровое оружие и защита» занимается исследованиями и защитой от кибератак, целью которых является финансовое мошенничество, а также промышленный и политический шпионаж, как гласит сайт компании. После наложения санкций на компанию ее основательница, она же известный российский хакер Алиса Шевченко, заявила, что никогда не работала на правительство. Санкции последовали в связи с тем, что компания якобы помогала ГРУ Минобороны в организации кибератак, повлиявших на результаты выборов президента США.



АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» специализируется на создании высокоточного оружия и стрелково-пушечного вооружения. Бюро является частью холдинга НПО «Высокоточные комплексы», который объединяет 19 оборонных предприятий, занимающихся созданием военной техники. Само НПО входит в состав «Ростеха».

АНО «ПО КСИ» занимается изготовлением продукции в области микроэлектроники и цифровой микросхемотехники, а также производством оптико-электронных сенсоров и сканеров и вычислительных систем специального назначения. Имеется продукция из области цифровой картографии, фотограмметрии и геоинформационных систем, гласит сайт компании. По данным американских властей, АНО «ПО КСИ» является площадкой для обучения хакеров ГРУ.

«Специальный технологический центр» занимается производством средств радиоконтроля, а также беспилотных летательных аппаратов для наблюдения за местностью. По мнению властей США, также причастен к хакерским атакам на американские правительственные сети.