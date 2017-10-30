В России раскрыт сговор роботов на медицинских аукционах

ФАС России обнаружила, что две компании, участвовавшие в медицинских аукционах, искусственно регулировали цены на них, используя специальное ПО. Сумма начальных цен скомпрометированных аукционов составила 145 млн руб.

«Цифровой» сговор

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки сговора в процессе проведения медицинских аукционов, причем, как выяснилось, для его реализации злоумышленники использовали специальных аукционных роботов. ФАС уже возбудила дело против предполагаемых участников сговора, о чем сообщила на своем сайте, назвав сговор «цифровым».

В организации сговора ведомство подозревает ООО «Валирия» и ООО «Эгамед». Обе компании участвовали в закупках на поставку расходных материалов для проведения операций коронографии и стентирования. Предположительно, они использовали специальное ПО, задачей которого было поддерживать максимальную цену на аукционе. Начальные цены всех аукционов, где были замечены следы реализации этой схемы, дают в сумме более 145 млн руб.

Основанием для возбуждения дела послужила статья 11 закона о защите конкуренции, которая устанавливает запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов. По словам начальника Управления по борьбе с картелями Андрея Тенишева, сейчас ФАС занимается выяснением деталей сговора. Заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский утверждает, что у ведомства есть все необходимые средства, чтобы бороться с антиконкурентными соглашениями, реализованными с помощью новейших технологий.

Другие «цифровые» сговоры

ФАС не впервые сталкивается с ПО, предназначенным для контроля цен. Например, в марте 2017 г. стало известно, что служба намерена наложить штраф на российское подразделение украинского стартапа Competera за непредоставление информации о своих клиентах, которые использовали разработанное компанией ПО для контроля над ценообразованием.

Созданная в Competera программа, по описанию ФАС, мониторит цены на тот или иной товар в интернете, выдает тематические отчеты владельцу бренда и направляет «нарушителям», выбивающимся из общей политики цен, предупреждения. Как можно заключить из сообщения ведомства, с точки зрения ФАС это является антирыночной координацией ценообразования.

Competera не предоставила требуемые сведения, объяснив это тем, что ФАС следует мотивировать необходимость их предоставления и дать дополнительное время для их подготовки. В результате ФАС возбудила в отношении компании административное дело, следствием которого может стать штраф в размере до 500 тыс. руб.

Крупные прецеденты в Европе

Занимаясь делом Competera, ФАС сообщила, что подобное расследование одновременно проводится Европейской комиссией в отношении компаний Asus, Philips, Pioneer и Denon & Marantz. Они также обвинялись европейским регулятором в ценовом манипулировании, потому что не давали онлайн-магазинам возможности самостоятельно устанавливать цену на продукцию.

Данные магазины пользовались специализированным ПО, которое автоматически подстраивало цены под основных игроков рынка. «Таким образом, ценовое регулирование производителей повлияло на розничные цены на технику в целом», — считает ФАС России.