ФНС затеяла расширение своих мегаЦОДов за 4 миллиарда

ФНС решила расширить свои мегаЦОДы в подмосковной Дубне и Городце Нижегородской области. Трехлетняя смета на проекты, которые уже обошлись бюджету примерно в 15 млрд руб., превышает 4 млрд руб.

Новые площадки для ЦОДов ФНС

ФНС запустила проекты по расширению своих мегаЦОДов. Общая смета рассчитанного на три года проекта превысит 4 млрд руб. Это следует из документов, размещенных на сайте госзакупок.

Проектно-изыскательские работы в отношении строительства второго здания техзоны федерального ЦОДа ФНС в подмосковной Дубне и второго здания техзоны резервного ЦОДа ФНС №1 в Городце Нижегородской области осуществит компания «АМДтехнологии». Контракты на сумму в 13,3 млн руб. и 9,8 млн руб. соответственно она получила по итогам двух открытых конкурсов.

Непосредственным заказчиком работ выступило федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция единого заказчика ФНС». Стартовая цена лотов в обоих тендерах была выставлена на уровне 13,8 млн руб. Конкуренцию победителю оба раза безуспешно пыталось составить ЗАО «ГК четыре стихии», но его заявки дважды отклонялись.

Началось проектирование дополнительных площадок для ЦОДов ФНС за 4 миллиарда

Все работы по обоим контрактам должны быть завершены до 28 февраля 2018 г. Запущенное по их итогом основное строительство рассчитано на период с 2018 по 2020 гг. Предполагаемая предельная стоимость этих работ составит 2,04 млрд руб. по каждому из объектов.

В «АМДтехнологиях» предоставить CNews какие-либо комментарии по проектам отказались.

Что именно предстоит сделать «АМДтехнологиям»

Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, второе здание техзоны федерального ЦОДа ФНС в Дубне разместится на том же участке, на котором базируется сам федеральный ЦОД, — площадью 9,71 га на правом берегу Волги. Ориентировочная общая площадь здания составит 4,1 тыс. м2.

Второе здание техзоны резервного ЦОДа ФНС №1 в Городце также будет возведено на участке, на котором уже построен сам резервный ЦОД, — площадью 6 га. Ориентировочная общая площадь нового здания составит 4,4 тыс. м2.

Подрядчику предстоит разработать как проектную, так и рабочую документацию. «Проектная документация должна соответствовать характеристикам ЦОД уровня не ниже 3-го стандарта TIA-EIA-942 для всех составных частей инфраструктуры с учетом поддержания требуемого уровня на протяжении срока эксплуатации не менее 10 лет с учетом возрастания нагрузки с течением времени», — говорится в техзаданиях.

В рамках проектов необходимо будет предложить архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения, сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

Также необходимо разработать проекты организации строительства и работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, составить перечень мероприятий по охране окружающей среды, обеспечению пожарной безопасности и доступа инвалидов. Кроме того, потребуется составить смету на возведение объектов капитального строительства.

Прошлые расходы на ЦОДы ФНС

Первая очередь центрального ЦОДа ФНС в Дубне была запущена в мае 2015 г. Первый резервный дата-центр в Городце был официально открыт в начале декабря 2015 г. На создание и насыщение техникой этих объектов уже израсходованы миллиарды рублей.

В частности, в августе 2013 г. аукцион на создание программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры ЦОДов ФНС почти за 5 млрд руб. без снижения начальной цены выиграл «Компьюлинк». Двум другим потенциальным участникам тендера было отказано в допуске.

В мае 2016 г. «Компьюлинк» получил новый контракт в отношении развития этих же объектов — на 3,57 мдрд руб. В ноябре 2016 г. последний крупный контракт по этим ЦОДам на 2,2 млрд также достался Компьюлинку.

Это только основные ИТ-контракты, касающиеся данных объектов. В ноябре 2016 г. в ФНС в разговоре с CNews отмечали, что проекты создания первых площадок ЦОДов осуществлялись в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2011 г. № 995. В ФНС тогда обратили внимание CNews, что у этого постановления имеется приложение, в котором указано распределение сметной, предполагаемой (предельной) стоимости проектирования и строительства ЦОДов.

Обратившись к документу, можно узнать, что весь проект (без его новой фазы, касающейся проектируемых сейчас вторых площадок) был рассчитан на семь лет — с 2011 по 2017 гг. На основной ЦОД в Дубне у ФНС за этот период предусмотрено было потратить 7,88 млрд руб. Из них на проектные и изыскательские работы — порядка 0,32 млрд руб.

На первую площадку резервного ЦОД в Городце всего планировалось к 2017 г. израсходовать порядка 7,69 млрд руб. Из них на проектные и изыскательские работы — 95 млн руб.