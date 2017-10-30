В секции CNews FORUM «Госсектор» выступят представители федеральных и региональных госструктур

Крупнейшие игроки российского и мирового ИТ-рынка поделятся в рамках CNews FORUM 2017 своим видением тенденций развития цифровой экономики. Ключевое ИТ-событие года состоится 9 ноября 2017 г., в его работе примут участие более 1,5 тыс. человек.

9 ноября 2017 г. в юбилейный десятый раз состоится CNews FORUM 2017. В рамках мероприятия состоится награждение премией CNews Awards, которая отмечает максимально эффективные вклады в информационные технологии за прошедший год.

Участие в CNews FORUM 2017 подтвердили ИТ-директора и ИТ-руководители корпораций, вошедших в «Топ-100 самых крупных компаний по объему реализации продукции в России».

В работе форума примут участие более 1500 человек, прозвучит около 100 докладов от ведущих спикеров мирового и российского рынка.

Программа форума обещает пройти в привычном порядке: в первой части состоится общее пленарное заседание, во второй части делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence.

Директор по ИТ Российских железных дорог Евгений Чаркин

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В качестве спикеров на CNews FORUM 2017 выступят представители ведущих компаний России.

Старший вице-президент, и. о. руководителя блока технологии Сбербанка Никита Волков

В рамках пленарной части и секции «Госсектор» выступят:

Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям РЖД;

Никита Волков , старший вице-президент, и.о. руководителя блока «Технологии», Сбербанк;

Ринат Гимранов, начальник управления ИТ ОАО «Сургутнефтегаз»;

Максут Шадаев, заместитель председателя Правительства Московской области – министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;

Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга;

Алексей Иванов, заместитель председателя правления Пенсионного фонда России;

Савва Шипов, заместитель министра экономического развития России;

Владимир Рахтеенко, генеральный директор, группа компаний CUSTIS;

Сергей Размахаев, генеральный директор Unify в России и странах СНГ;

Леонид Юхневич, руководитель ФГБУ ИАЦ Судебного департамента;

Роман Калина, заместитель руководителя ФГБУ ИАЦ Судебного департамента;

Андрей Кошкин, руководитель департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России;

Павел Ципорин, директор департамента информационных технологий ХМАО – Югры;

Олег Соколов, министр информатизации и связи Республики Мордовия;

Юрий Бутенко, начальник отдела информационных технологий, Федеральная служба по аккредитации;

Антон Сурков, заместитель начальника Департамента информационных технологий, ПФР;

Вячеслав Солопов, директор по консалтингу «Консист Бизнес Групп»;

Мария Стисон, заместитель генерального директора, «Мегар»;

Николай Подобайло, генеральный директор, «Программный продукт»;

Сергей Кузнецов, генеральный директор, «Юнидата».

Максут Шадаев, замглавы Правительства Московской области – министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ госструктур.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.