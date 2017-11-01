«Индийская МТС» поглощена конкурентом

Индийская «дочка» АФК «Система» завершила долгожданное слияние с сотовым оператором Reliance Communications. Открытым остается вопрос, будет ли объединенная компания доплачивать властям страны за использование имеющихся частот для 4G-сервисов.

Завершение длительного слияния

АФК «Система» сообщила о завершении слияния принадлежащего ей индийского сотового оператора Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) с его конкурентом - Reliance Communications (Rcomm). Акционеры SSTL получат в объединенной компании 10% акций.

Сложный путь индийской MTS

АФК «Система» вышла на индийской рынок в конце 2007 г., приобретя контроль над SSTL. Вскоре SSTL получил всеиндийскую лицензию на сотовую связь в стандарте CDMA в диапазоне 800 МГц, заплатив за нее $300 млн.

Однако в 2012 г. Верховный суд Индии аннулировал все выданные в начале 2008 г. сотовые лицензии, включая лицензию SSTL. Компании было предложено повторно получить свои частоты, причем на этот раз на аукционе.

В 2013 г., после длительных переговоров с властями, SSTL согласилась выкупить частоты на части территории страны - в восьми округах - за $360 млн, а из 13 округов Индии компания ушла. Тогда же компания задумалась над использованием имеющихся у нее частот для более современной технологии LTE, относящейся к четвертому поколению сотовой связи (4G).

Индийская «дочка» АФК «Система» завершила долгожданное слияние с оператором Reliance Communications

Однако для этого SSTL должна была расширить имеющийся у нее частотный спектр. Частоты, необходимые для этого, были разыграны на прошедшем в 2015 г. аукционе, но SSTL не стала в нем участвовать из-за высокой цены лотов. В итоге у компании не оставалось другого пути, кроме слияния с кем-то из более крупных индийских сотовых операторов.

Третьего не будет

Договоренность о слиянии с Rcomm была достигнута еще в 2015 г. Но сделка все это время не могла завершиться из-за необходимости получения различного рода согласований. Также изначально планировалось, что Rcomm после слияния с SSTL объединится с еще одним сотовым оператором - Airtel. Однако недавно переговоры с Airtel были прекращены.

У SSTL, по последним данным, 4,9 млн абонентов. У Rcomm - 86 млн абонентов. Компания владеет частотами в диапазонах 800 МГц, 1800 МГц, и 2,1 ГГц. Изначально Rcomm работал в стандартах GSM и CDMA, но теперь оператор фокусируется на технологиях 3G и 4G. Сеть CDMA была закрыта в 2016 г., а недавно Rcomm объявил и о закрытии GSM-сети.

Слияние с множеством неизвестных

SSTL необходима оператору Rcomm для использования имеющегося у нее частотного спектра для 4G-сетей. Но в 2015 г. Департамент телекоммуникаций Индии (DoT) потребовал от SSTL доплатить $520 млн за возможность объединения своих частот с частотами Rcomm. Россияне с этим не согласились и обратились с иском в Трибунал по телекоммуникациям (TDSAT).

В 2016 г. TDSAT признал незаконным требование DoT, но власти не согласились с этим вердиктом и сейчас пытаются его обжаловать.

В сообщении АФК «Система» указывается, что если имеющиеся у SSTL частоты можно будет использовать для 4G без дополнительной оплаты, то компания получит дополнительное вознаграждение от Rcomm. Ранее сообщалось, что размер данной суммы составляет до $300 млн.

У АФК «Система» было 57% акций SSTL. Еще 17% владело Росимущество, при этом у российских властей был put-опцион на продажу данного пакета АФК «Система». В 2015 г. стороны договорились, что опцион будет реализован, а АФК «Система» поэтапно в течении пяти лет выплатит Росимуществу $750 млн.

Кроме того, у SSTL есть миноритарные акционеры. В январе 2018 г. они смогут конвертировать свои акции в акции Rcomm пропорционально доле, которую SSTL получила в Rcomm.

Кроме того, ранее АФК «Система» хотела конвертировать принадлежащие ей привилегированные акции SSTL в обыкновенные акции, что увеличило бы долю российской корпорации в индийском операторе c 57% с 89,5% акций. Сейчас в пресс-службе АФК «Система» заявили, что вопрос о конвертации префов будет решен после того, как будут конвертированы доли миноритариев SSTL.