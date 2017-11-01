Россиянин, который платит пользователям криптовалютой за поиск в интернете, привлек $16 млн
Компания BitClave, основанная россиянином Александром Бессоновым, привлекла $16 млн на очередном этапе размещения токенов. Стартап создал поисковик BASE, где пользователь получает за просмотр рекламы токены криптовалюты CAT. Для оформления отношений пользователя и рекламодателя используется платформа Ethereum.
Привлечение инвестиций
Стартап BitClave, создавший децентрализованную поисковую систему BitClave Active Search Ecosystem (BASE), смог собрать $16 млн по итогам предварительного первичного предложения токенов (ICO), прошедшего с 15 сентября по 15 октября. 8 ноября начнется новый этап ICO, который, как полагает компания, принесет ей до $50 млн.
Токены BitClave получили название Consumer Activity Token (CAT). Пользователи поисковой системы BASE получают их за просмотр рекламы. В общей сложности криптовалюта CAT насчитывает 2 млрд токенов, на продажу выставлена половина. Стоимость одного токена составляет $0,07.
Компания BitClave базируется в Кремниевой долине, но авторами проекта являются российские разработчики. В июле BitClave осуществила пресейл, принесший ей $1,8 млн. В компании трудится 20 разработчиков. Основателем и гендиректором проекта является Александр Бессонов, некогда занимавший пост директора по безопасности в LG Electronics.
Поисковая система BitClave
BitClave Active Search Ecosystem — это поисковая система, в которой рекламодатели самостоятельно, без посредников, отслеживают просмотр своей рекламы пользователями. За просмотр рекламы, а также за раскрытие рекламодателю информации о своих поисковых запросах, пользователи получают вознаграждение в криптовалюте CAT, которую можно обменять на бирже на другие валюты, обычные или виртуальные.
Выплата вознаграждения становится возможна за счет того, что рекламодатель не платит самой поисковой системе за размещение рекламы и за получение статистики пользовательских запросов, поясняет Александр Бессонов. Эти деньги получает непосредственно пользователь, что обходится рекламодателю дешевле, чем традиционное размещение рекламы.
Подсчет просмотров и причитающегося вознаграждения осуществляется с применением технологии блокчейн. По словам создателей BitClave, это позволяет пользователям поисковой системы безопасно хранить данные и предоставлять рекламодателям только ту информацию о своих поисковых запросах, которую они сочтут нужным.
Почему не Ethereum
Сотрудничество пользователей BitClave с рекламодателями оформляется с помощью смарт-контрактов Ethereum. Но, как пояснил CNews ведущий разработчик BitClave Антон Буков, пользоваться криптовалютой Ethereum для выплаты вознаграждения за просмотр рекламы на BitClave затруднительно. По словам Букова, платформа Ethereum имеет ограничения — высокие комиссии и низкая пропускная способность транзакций из-за отсутствия масштабирования. Поэтому на базе Ethereum невозможно запустить приложение с большим количеством транзакций в секунду.
Буков указывает, что сам создатель Ethereum Виталий Бутерин признает наличие этих ограничений. По его словам, они могут быть преодолены только через несколько лет, поскольку сейчас платформа Ethereum находится в стадии развития и не является готовым продуктом. Из-за текущих недостатков Ethereum для взаиморасчетов между участниками платформы BitClave будет использоваться CAT.
Что такое Ethereum
Ethereum — это открытая платформа, позволяющая использовать блокчейн вместо традиционной юридической процедуры при проведении денежных операций. Идею платформы сформулировал в 2013 г. канадский программист российского происхождения Виталий Бутерин, основатель журнала Bitcoin Magazine. В июле 2015 г. платформа начала работу.
У платформы есть своя криптовалюта — Ether. Авторы проекта позиционируют ее не только как собственно валюту, а как средство для фиксирования сделок с помощью так называемых «умных контрактов». В таком контракте оговариваются условия сделки, и он записывается в блокчейн, что делает безопасным заключение сделки с непроверенным партнером.
Ethereum пережила форк цепочки блоков после того, как в июне 2016 г. хакеры похитили у инвестиционной компании DAO монеты Ether на сумму $50 млн. С помощью форка взлом был «отмотан» назад, средства вернулись к инвесторам. Это была первая в мире операция подобного рода. Часть сообщества с ней не согласилась и отделилась в собственный проект Ethereum Classic.