ИТ-директор «Открытия» с командой ушел в «Ростелеком»

ИТ-директор банковской группы «Открытие» вместе с командой ИТ-менеджеров переходит в «Ростелеком», сообщают инсайдеры. По их словам, он будет помогать в деле превращения телеком-оператора в ИТ-компанию.

Уход в «Ростелеком»

Директор по информационным технологиям банка «Открытие» Кирилл Меньшов вместе с группой других ИТ-менеджеров организации начнет работу в компании «Ростелеком». Об этом сообщает ресурс «Роем» со ссылкой на информацию, полученную от двух близких к телеком-оператору источников.

Как уточнил один из источников, «Ростелеком» начал процесс превращения в ИТ-компанию, и этот процесс проходит под контролем старшего вице-президента Владимира Кириенко. Предстоящие значительные изменения требуют сильной команды, которую в настоящий момент уже собирает оператор. Меньшов и его коллеги из «Открытия» должны стать частью этой команды.

К моменту публикации этого материала пресс-служба «Ростелекома» сообщила CNews, что не комментирует еще не свершившиеся факты, а группа «Открытие» не смогла прокомментировать ситуацию.

Трудовая биография Кирилла Меньшова

Кирилл Меньшов имеет диплом Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана по специальности «Робототехника», который он получил в 2002 г. В 2006 г. он также закончил Государственный университет управления по специальности «Управление персоналом». В 2009 г. ему было присвоено звание магистра делового администрирования в Московской международной высшей школе бизнеса.

Бывший ИТ-директор «Открытия» Кирилл Меньшов

В 2003 г. Меньшов начал работу в компании Cboss, куда поступил в качестве инженера. В 2008-2010 гг. работал там же руководителем направления по предоставлению услуг операторам связи, отвечал за проведение консультаций и интеграцию.

В 2010 г. Меньшов поступил на работу в ИТ-подразделение оператора Yota. В 2012 г. был назначен заместителем директора подразделения, директором по развитию и программному управлению. Занимался организацией и предоставлением услуг по передаче данных.

Работа Меньшова в «Открытии»

В 2013 г. Меньшов начал работу в «Открытии» в качестве заместителя ИТ-директора, а в мае 2015 г. занял пост непосредственно ИТ-директора. В зону его ответственности входила ИТ-интеграция в банках группы и цифровое предоставление услуг.

29 августа 2017 г. Центробанк ввел в «Открытии» временную администрацию. В связи с тяжелой финансовой ситуацией в банке его было решено подвергнуть санации за счет Фонда консолидации банковского сектора. Как сообщал CNews, незадолго до этого банк успел стать владельцем 18% акций платежной системы Qiwi.

В октябре гендиректор Qiwi Сергей Солонин сообщил, что его компания приобрела принадлежавшие «Открытию» бренды и ПО Рокетбанка и «Точки» . Солонин не исключал, что сотрудники Рокетбанка и «Точки» будет трудоустроены в Qiwi.