Lenovo купила ПК-бизнес Fujitsu за $160 млн

Lenovo покупает ПК-бизнес Fujitsu за $157 млн наличными, с возможностью доплаты в будущем в зависимости от успехов купленной компании. Китайский производитель уступил первенство на рынке ПК американской HP и теперь намерен вновь ее обогнать.

Lenovo покупает Fujitsu

Lenovo сообщила, что намерена приобрести бизнес Fujitsu по производству ПК, причем стоимость покупки максимально может достигнуть $269 млн, сообщает новостной ресурс Reuters. Из них $157 млн будут сразу выплачены наличными, остальная сумма — в зависимости от успехов купленной компании в срок до 2020 г. К Lenovo перейдет 51% акций бизнеса Fujitsu, ещё 5% отойдет Банку развития Японии. Совместное предприятие должно получить название Fujitsu Client Computing. Решение было принято после того, как Lenovo отчиталась о самом значительном росте выручки за последние два года, а также с учетом признаков стабилизации рынка ПК.

По итогам квартала, который закончился в сентябре, Lenovo сообщила о получении выручки в размере $11,8 млрд, что на 5% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Результат превзошел прогнозы аналитиков, которые ограничивались $11,3 млрд. При этом чистая прибыль составила $139 млн, показав годовой спад на 11%. Отгрузки ПК выросли на 17% по сравнению с предыдущим кварталом. После оглашения результатов акции компании выросли на 5%, скомпенсировав предшествующий спад.

Причины покупки

Lenovo настойчиво пытается добиться роста трех своих ключевых подразделений — по производству ПК, мобильных устройств и серверов, пишет Bloomberg. Напомним, компания уступила первенство на рынке ПК американской HP, несмотря на то, что потерю доли рынка удалось остановить. Гендиректор Lenovo Ян Юаньцин (Yang Yuanqing) покрывает издержки за счет мобильного отделения, которое не продемонстрировало значительного роста со времени покупки Motorola за $2,9 млрд. Ожидается, что наличие японского бренда Fujitsu в портфолио поспособствует росту бизнеса по производству ПК.

Lenovo покупает ПК-бизнес Fujitsu за $157 млн наличными с последующей доплатой

По мнению аналитика IDC Брайана Ма (Bryan Ma), приобретение Fujitsu поможет Lenovo преодолеть разрыв в 1-2%, который отделяет компанию от HP. По словам аналитиков Bloomberg Intelligence Ананда Сринивасана (Anand Srinivasan) и Вея Мока (Wei Mok), оздоровление рынка ПК само по себе должно помочь ПК-подразделению Lenovo, но вот серверный и мобильный бизнес компании требуют структурной переработки. Одновременно в сегменте ПК компания продолжает испытывать негативное влияние роста цен на дефицитные компоненты — в первую очередь, память.

Действия Lenovo в Японии

Как ранее писал CNews, в октябре 2016 г. Fujitsu и Lenovo сообщили о заключении стратегического партнерства по производству ПК, начиная с исследований и заканчивая сборкой. Перед этим от них ожидали объявления о слиянии ПК-бизнеса. Спад продаж заставил Fujitsu выделить производство ПК в отдельное предприятие в феврале 2016 г. После этого компания начала искать возможности для его укрупнения, однако переговоры о слиянии с ПК-подразделениями японских компаний Toshiba и Vaio не увенчались успехом, поскольку участники по-разному видели условия сделки.

Со своей стороны, Lenovo начала консолидацию ПК-бизнеса еще в 2011 г., когда создала совместное предприятие с японским производителем электротехники NEC. При этом Lenovo получила 51% акций нового предприятия, а NEC — 49%. Совместная компания завладела 25% японского рынка ПК.