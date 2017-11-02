Основатель «Яндекса» продает его акции на десятки миллионов долларов

Гендиректор и один из основателей «Яндекса» продаст часть своих акций компании на сумму порядка $76 млн, после чего все равно останется крупнейшим акционером интернет-холдинга.

Продажа доли «Яндекса»

Сооснователь и генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож намерен продать часть своих акций компании. Размер пакета должен составить порядка 2,25 млн обыкновенных акций класса «А», что соответствует 0,69% капитала интернет-холдинга, говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Исходя из текущей цены бумаг «Яндекса» на бирже NASDAQ ($34,03 за бумагу), стоимость продаваемых акций может составить около $76,6 млн.

В сообщении сказано, что таким образом Волож собирается «диверсифицировать свой инвестиционный портфель и использовать новые инвестиционные возможности».

По оценкам Forbes состояние Воложа равняется примерно $1,1 млрд. С этим капиталом занимает 85 место в списке богатейших людей России.

Сколько акций «Яндекса» останется за Воложем

В настоящее время Волож владеет примерно 34,5 млн. обыкновенных акций «Яндекса» класса «В», которые составляют около 11% уставного капитала и около 48% голосующих акций компании. Согласно новому плану Волож планирует продать в общей сложности 2,250 000 обыкновенных акций класса «А» — после конвертации равного количества обыкновенных акций класса «B», принадлежащих Воложу, в обыкновенные акции класса «А».

Аркадий Волож продает часть акций «Яндекса»

По итогам запланированных продаж за Воложем останется примерно 32,2 млн акций класса «B», что будет составлять примерно 10% от уставного капитала и приблизительно 46% от голосующих акций компании. Таким образом, он сохранит за собой статус крупнейшего акционера «Яндекса».

Два вышеупомянутых класса акций отличаются по их весу в вопросах голосования. Акции класса «А» имеют по одному голосу, класса «B» — по 10 голосов. При этом акции класса «B» нельзя продавать — их можно только конвертировать в акции класса «А» из расчета 1:1.

Плавающая стоимость «Яндекса»

Напомним, что размещение акций «Яндекса» на бирже Nasdaq произошло в начале 2011 г. Компания повысила ранее объявленную цену акций с $22 до $25 и привлекла $1,3 млрд. На тот момент размещение российской компании стало крупнейшим интернет-IPO после Google. «Яндекс» был оценен более чем в $8 млрд, а Аркадий Волож заработал $101 млн.

В марте 2013 г. «Яндекс» сообщил о проведении рядом его акционеров вторичного размещения акций (SPO). Было размещено 7% акций компании, выручив за них $550 млн. В том числе Аркадий Волож заработал $117 млн. Однако сама компания с момента IPO подешевела более чем на полмиллиарда долларов.