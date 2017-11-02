Создана сверхдешевая авторизация по новому параметру: без паролей, без дактилоскопии и не по лицу

В США представлен метод авторизации по вибрации пальца. Как утверждают разработчики технологии, она обеспечивает лучшую защиту, чем пароли, и гораздо дешевле, чем сегодняшние биометрические решения.

Трясутся все по-разному

Инженеры Рутгерского университета в Нью-Брансуике предложили новый метод авторизации людей — по микровибрациям пальцев. Исследователи исходят из того, что для каждого пользователя они будут уникальными, и соответственно, таким образом может получиться индивидуальная сигнатура, подделать которую будет как минимум очень сложно.

Система, получившая название VibWrite, работает достаточно просто: к твердой поверхности — будь то дерево, метал, пластик или стекло — крепится недорогой вибродвигатель и датчик; когда человек касается пальцем поверхности, в вибрации двигателя вносятся помехи, считывающиеся как уникальные сигнатуры.

При этом уникальными они будут для каждого пальца, а их кратковременность обеспечивает повышенную надежность авторизации, особенно по сравнению с вводом кода, графическими ключами, а также, как уверяют разработчики технологии, с традиционными биометрическими средствами.

Разработана сверхдешевая технология авторизации по микровибрации пальцев

Еще одно преимущество перед сканерами отпечатков пальца или сетчатки состоит в том, что VibWrite примерно в десять дешевле в производстве и эксплуатации.

Точность на уровне 95%

Тесты показали 95-процентную точность. Правда, VibWrite часто вынуждала пользователей несколько раз вводить коды, прежде чем авторизация срабатывала в принципе. Исследователи считают, что потребуются еще года два, прежде чем система дойдет до коммерческой готовности.

Тестирование VibWrite производилось в закрытых помещениях. Как она будет функционировать на улице в сложных погодных условиях, пока не ясно. Испытания «в поле» еще впереди.