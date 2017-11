Основатели Кремниевой долины продают штаб-квартиру ради экономии

На другую сторону залива

Руководство Hewlett-Packard Enterprises приняло решение покинуть город Пало-Алто и перенести свою штаб-квартиру. Часть сотрудников компании переедет на юг в Сан Хосе (San Jose), а также в Милпитас (Milpitas), расположенный на противоположной стороне залива Сан-Франциско (San Francisco Bay). Новая штаб-квартира будет находиться в Санта Клара (Santa Clara).

Нынешняя штаб-квартира Hewlett-Packard Enterprises по адресу 3000 Hanover Street, недалеко от Университета Стэнфорда, бывшая основной резиденцией компании со дня ее постройки в 1957 году, будет продана.

В HPE не разглашают, сколько сотрудников сейчас работает в штаб-квартире, но, по данным The Mercury News, как минимум 200 работников компании переедут в Сан Хосе.

Руководство Hewlett Packard Enterprise планирует продать все недвижимое имущество и полностью завершить переезд компании в октябре 2018 г.

Причины и последствия

Технические эксперты уже успели окрестить переезд HPE «концом эпохи» в истории развития Кремниевой долины. «Это действительно серьезное событие, поскольку они [HPE] действительно являются культовой фирмой Кремниевой Долины. Они были одной из первых компаний по выпуску чипов, и именно благодаря HP Кремниевая долина появилась на картах», – сказал Дэвид Нидл (David Needle), обозреватель Eweek.

Согласно официальной истории, Билл Хьюлет (Bill Hewlett) и Дэйв Пакард (Dave Packard) основали компанию Hewlett Packard в 1938 г., в гараже на территории города Пало-Алто.

Два года назад Hewlett-Packard Co разделилась на две независимые компании – корпоративный бизнес Hewlett Packard Enterprise (HPE) и HP Inc, специализирующуюся на аппаратных решениях для бизнеса. Руководство HP Inc уже выступило с заявлением о том, переезжать из Пало-Алто не планирует.

Согласно официальной версии, переезд HPE связан с «трансформацией в компактную, более гибкую компанию», которая «планирует использовать возможность консолидации собственной недвижимости в Кремниевой Долине для лучшего соответствия нынешним потребностям компании».

Историческая штаб-квартира Hewlett Packard будет продана

В официальном заявлении CEO HPE Мэг Уитмэн (Meg Whitman) отметила: «Наше новое здание будет лучше отражать то, чем HPE является сегодня и куда устремляется в будущем».

Новая главная резиденция Hewlett-Packard Enterprises в Санта-Кларе по адресу 3333 Scott Blvd. in Santa Clara, представляет собой штаб-квартиру компании Aruba Networks, поглощенной HPE в 2015 году. На момент поглощения Aruba Networks ее штаб-квартира находилась в стадии постройки.

Одной из истинных причин продажи исторической штаб-квартиры HPE в Кремниевой Долине и уплотнения штаб-квартиры интернет-аналитики называют планы компании по переводу более 60% персонала в страны с меньшими уровнями заработной платы. В районе залива Сан-Франциско, напротив, они рекордно высоки.

Помимо этого, в Сан-Хосе проживает большинство сотрудников технологических компаний, и многие крупные компании – такие как Google, Adobe и Microsoft, уже выбрали юг залива, и, в частности, округ Санта-Клара, для своих штаб-квартир.

Карта Кремниевой Долины и района Залива Сан-Франциско

«Полагаю, передвижения ясно показывают, что центр гравитации перемещается южнее, и город Санта Клара находится в эпицентре происходящего», – сказал высказалась по этому поводу Лайза Гилмор (Lisa Gillmor), мэр Санта Клары.

«Думаю, они внимательно взглянули на почтовые индексы своих сотрудников и признали, что большинство из них живут в южной части залива. Так что они захотели быть ближе к своим сотрудникам», – сказал Сэм Ликардо (Sam Liccardo), мэр Сан Хосе.

Жесткая реорганизация

В конце сентября 2017 г. CNews сообщал о том, что Hewlett Packard Enterprise намерена провести сокращения, в ходе которых будет уволено 5 тыс. сотрудников по всему миру, или 10% глобального штата компании. Помимо США, у HPE есть представительства в Китае, Бразилии и Швейцарии.

Увольнению подвергнутся не только рядовые работники, но и часть менеджмента. Сокращение штата начнется до конца 2017 года и станет частью масштабного плана HPE по урезанию расходов в условиях растущей конкуренции.

Ранее финдиректор HPE Тим Стоунсайфер (Tim Stonesifer) сообщил, что компания намерена сэкономить около $1,5 млрд в течение трехлетнего периода.

За два года существования в качестве независимой структуры HPE уже провела несколько значительных сокращений штата. В июне 2016 г. была проведена крупная реструктуризация бизнеса, в результате чего свои должности оставили многие ветераны компании, такие как глава HP Labs Мартин Финк (Martin Fink) и глава службы поддержки и директор по делам потребителей Джон Хиншоу (John Hinshaw).

При разделе Hewlett-Packard по итогам 2015 г. HPE получила $53 млрд, HP Inc. $57,3 млрд. В мае 2016 г. HPE передала свое подразделение корпоративных ИТ-услуг HPE Enterprise Services компании-конкуренту Computer Sciences Corporation, получив 50% акций совместного предприятия. Стоимость образовавшейся компании составляет $9 млрд.

В сентябре 2016 г. стало известно, что HPE ведет переговоры о продаже своего софтвеного подразделения инвестиционной компании Thoma Bravo за $8-10 млрд.