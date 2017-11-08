Microsoft не пустили с аудитом ПО на главный троллейбусный завод России

Компании Microsoft не удалось попасть с инспекцией к информсистемам крупнейшего российского производителя троллейбусов. Организации разошлись во взглядах на правомерность оформленных между ними документов. Суд встал на сторону отечественной компании.

Microsoft: в доступе отказано

Ирландское юрлицо компании Microsoft не смогло доказать свое право на проведение аудита информсистем в саратовской компании «Тролза» — крупнейшем российском производителе троллейбусной техники. С точки зрения софтверного гиганта, у него было такое право, предусмотренное неким соглашением между сторонами, однако арбитражный суд Саратовской области иск компании не удовлетворил.

Отметим, что именно от лица ирландского офиса Microsoft эта компания ведет коммерческие операции в России. При этом в начале 2017 г. стало известно, что компания встала на учет в ФНС России для уплаты НДС с продажи электронных услуг, однако спорное соглашение с «Тролзой» относится к гораздо более раннему периоду деятельности вендора.

Как следует из базы судебных решений, Microsoft подал иск 28 ноября 2016 г. Разбирательство неоднократно переносилось и откладывалось. В июне 2017 г. компания подала ходатайство о разбирательстве дела в закрытом судебном заседании, однако решение по данному вопросу в публичном доступе не представлено, а открытый характер итоговых документов позволяет судить о том, что данное ходатайство суд не удовлетворил.

Microsoft по решению суда не смог провести аудит на российском троллейбусном предприятии

В российской пресс-службе Microsoft на этапе разбирательства отказались от каких бы то ни было комментариев в отношении данного дела. Запрос CNews к руководству и ИТ-менеджерам «Тролзы» остался без ответа в течение нескольких недель.

Некоторые подробности дела

В судебных документах говорится, что контракт, ставший предметом разногласий между Microsoft и «Тролзой», был заключен 29 ноября 2013 г. Он предусматривал предоставление лицензии на ряд программ, принадлежащих западному вендору. В соответствии с одним из пунктов соглашения «Тролза» должна «вести учет продуктов, которые используются или распространяются», а Microsoft «имеет право за свой счет проверять соблюдение условий лицензии на продукты».

В соглашении было закреплено, что в качестве содействия «Тролза» должна немедленно предоставить независимому аудитору все обоснованно запрашиваемые сведения, а также доступ к системам, на которых используются продукты, и подтверждение лицензий на них.

В документах говорится, что западный вендор уведомил российскую компанию о намерении провести проверку в начале января 2016 г., а затем трижды (10 марта 2016 г., 20 апреля 2016 г. и 20 июля 2016 г.) обращался с претензионными письмами в попытке урегулировать спор в досудебном порядке. Все эти обращения остались без ответов.

Возражения троллейбусного производителя

Из аргументации истца следует, что соглашение с Microsoft со стороны «Тролзы» было подписано начальником управления информационного обеспечения предприятия Э. Минюшиным. Однако, в самом троллейбусном предприятии заверяют, что документы, представленные софтверным гигантом, никаких подписей и печатей не содержат.

Как можно понять из судебного заключения, в «Тролзе» не считают, что компанию связывают оговоренные обязательства с Microsoft. «Э. Минюшин не имел полномочий на подписание формы для подписей, а также не имел полномочий на подписание каких-либо иных документов от ЗАО “Тролза”», — считают в троллейбусной компании.