НЦИ на 20% обрушил цену на многомиллионный контракт Минтруда

Амбициозный с точки зрения сроков реализации проект по вводу в эксплуатацию программно-технических средств защищенной сети госучреждений медико-социальной экспертизы достался НЦИ. Сумма лота на торгах была снижена более чем на 20%, к исполнению контракта будет привлечен субподрядчик.

Контракт Минтруда для НЦИ

Национальному центру информатизации (НЦИ) предстоит в двухмесячный срок осуществить ввод в эксплуатацию программно-технических средств, которые составят защищенную сеть передачи данных федеральных госучреждений медико-социальной экспертизы. Контракт на эти работы достался НЦИ по итогам торгов на электронном аукционе, проведенном Минтрудом. Начальная сумма лота составила 70 млн руб. Победитель сбил цену до 54,95 млн руб. Безуспешную конкуренцию победителю попыталась составить компания «Геокэпитал»

Аукцион прошел 17 октября 2017 г. Договор был подписан 31 октября. Полный комплекс работ должен завершиться 31 декабря. Они охватят почти 800 объектов в большей части регионов России.

Что именно предстоит сделать НЦИ

В рамках контракта НЦИ предстоит собрать, подключить, а также осуществить пусконаладку и ввод в эксплуатацию вышеупомянутых программно-технических средств. Объектами информатизации прописаны структурные подразделения федеральных госучреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Минтруду.

Амбициозный контракт Минтруда достался НЦИ

Как следует из документов тендера, защищенная сеть создается для передачи информации в электронном виде между территориально распределёнными учреждениями медико-социальной экспертизы и их структурными подразделениями. Сеть призвана обеспечить доступ к локальным защищенным ресурсам и ресурсам сетей публичного доступа, а также организации работы пользователей, инженерных, технических и технологических систем.

В рамках исполнения данного договора настройка ПО рабочих мест и серверов баз данных подрядчиком производиться не будет. Более того, все предназначенные для настройки программно-аппаратные средства заказчиком уже закуплены. Среди вендоров упомянуты «Инфотекс» и Extreme Summit.

Беглый анализ сайта госзакупок показывает, что стационарные рабочие места для структурных подразделений федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы Минтруд приобрел в сентябре 2017 г. у компании «РДВ компьютерс» за 13,5 млн руб. В то же время, не исключено, что проект носит гораздо более масштабный характер, потому что в октябре Минтруд закупил устройства шифрования для вышеупомянутых организаций в рамках четвертой очереди работ по созданию защищенной сети — за 53,6 млн руб. у организации «Научно-производственное предприятие “Системные ресурсы”».

Комментарий НЦИ

На вопрос CNews, не планирует ли НЦИ привлечение субподрядчиков, в компании ответили, что, с одной стороны, НЦИ обладает достаточной квалификацией и компетенциями для выполнения подобных проектов собственными силами. «Однако в данном случае, принимая во внимание сжатые сроки выполнения проекта, большое количество объектов и их территориальную распределенность, было принято решение о найме подрядной организации в помощь специалистам нашей компании», — рассказали в организации.

В компании сообщили, что НЦИ возьмет на себя работу по части объектов, а также функции управления проектом и контроля качества оказываемых услуг в целом.

«Выполнение подобных сложных проектов с привлечением подрядных организаций – распространенная практика среди лидеров ИТ-рынка», — уверены в компании.