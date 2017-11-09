«Билайн» потратит почти миллиард долларов на выкуп своей «дочки»

Группа Veon готова выкупить долю миноритариев в контролируемом группой египетском холдинге Global Telecom. За принадлежащие мионритариям акции Veon готов заплатить до $894 млн.

Veon выкупает доли миноритариев Global Telecom Holdings

Группа Veon, ранее известная как Vimpelcom, работающая в России под брендом «Билайн», объявила оферту на выкуп долей миноритарных акционеров в контролируемом группой египетском холдинге Global Telecom (GTH). Как говорится в сообщении Veon, оферта объявлена в соответствии с письмом, направленным Египетским финансовым регулятором в Египетскую фондовую биржу (акции GTH котируются на данной площадке).

В соответствии с условиями оферты Veon готов выкупать ценные бумаги GTH по цене 7,9 египетских фунтов за одну акцию ($0,44). Всего Veon готов выкупить до 1,998 млрд акций, что составляет 42,3% от общего числа акций GTH.

Таким образом, всего Veon готов заплатить за доли миноритариев GTH до 15,776 млрд фунтов ($894 млн).

Как появился Global Telecom Holdings

Оператор Global Telecom Holdings изначально назывался Orascom Telecom Holdings (OTH). Акции холдинга котировались на Лондонской и Египетской фондовых биржах. OTH владел различными долями в сотовых операторах из разных стран: Алжира, Египта, Бангладеш, Пакистана, Северной Кореи, Канады и стран Черной Африки.

OTH принадлежал египетскому миллиардеру Нагибу Савирису (Naguib Sawiris). В 2011 г. Савирис договорился об обмене контрольного пакета акций OTH, вместе с принадлежащим ему итальянским сотовым оператором Wind Telecommunicazioni на блокирующий пакет акций Vimpelcom. Перед этой сделкой из OTH был выведен ряд активов, включая доли в сотовых операторах из Египта и Северной Кореи.

Как «Альфа-групп» неудачно скупала акции египетского холдинга

В 2013 г. «Альфа-групп», крупнейший акционер Vimpelcom, уже объявлял оферту на выкуп всех акций OTH. Цена одной акции в рамках оферты составляла $0,7. Без учета доли в Vimpelcom в OTH, «Альфа-групп» готова была потратить до $1,7 млрд на выкуп долей миноритариев OTH.

Штаб-квартира Orascom (ныне Global Telecom) в Египте

Чтобы оферта состоялась, необходимо было согласие владельцев как минимум 26,9% акций OTH. Однако свое согласие продать акции выразили владельцы лишь 15,9% акций холдинга, в результате чего оферта не состоялась.

В этом году GTH провел делистинг с Лондонской фондовой биржи. Кроме того, холдинг осуществил выкуп собственных акций (buy-back): он был готов выкупить до 525 млн акций (10% от общего числа) по цене 7,9 фунтов - такой же, как и сейчас.

Свое желание участвовать в этой оферте выразили владельцы 1,33 млн акций - в 2,5 раза больше, чем было предусмотрено офертой. В результате GTH выкупал свои акции в пропорциональном размере. Всего на ту оферту GTH потратил 4,1 млрд фунтов ($225 млн).

К настоящему моменту GTH распродал часть своих активов. Холдинг остается владельцем крупных пакетов акций сотовых операторов из Алжира, Бангладеш и Пакистана.