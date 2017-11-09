Российским детям хотят запретить iPhone

Глава Роскомнадзора публично выступил за запрет в России биометрической идентификации несовершеннолетних пользователей на их гаджетах. Однако большинство смартфонов имеют средства для такой идентификации, начиная от сканирования отпечатка пальца до распознавания лица. Как выполнять запрет, чиновник не уточнил.

Заявление Жарова

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в России следует исключить практику идентификации пользователей гаджетов по биометрическим параметрам, если эти пользователи еще не достигли совершеннолетия. Заявление прозвучало на конференции «Защита персональных данных», которая проходит в Москве.

«Сегодня уже некоторые производители настроены серьезно на внедрение голосовой аутентификации. Разумеется, необходимо обеспечить информированное согласие пользователей на такую аутентификацию и полностью исключить биометрическую идентификацию детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста», — приводит слова Жарова информационный ресурс «РИА Новости».

Биометрическая идентификация по отпечатку пальца является стандартной процедурой в устройствах многих производителей, вплоть до недорогих моделей. Некоторые вендоры, в первую очередь Apple, работают над внедрением в свою продукцию технологий распознавания лица. Примером может служить система FaceID в новом iPhone X, надежность которой ставится под сомнение. Вместе с тем производители сохраняют возможность разблокировки устройств с помощью ввода пароля. Как именно можно обеспечить в России выполнение запрета на биометрическую идентификацию несовершеннолетних, Жаров не уточнил.

SIM-карты для детей

Кроме того, Жаров считает, что дети и подростки должны использовать в своих телефонах специальные SIM-карты для несовершеннолетних, причем эту норму следует закрепить законодательно. По словам главы Роскомнадзора, сейчас дети все без исключения пользуются картами, зарегистрированными на родителей.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров

«Это большая проблема. Я считаю, что наша страна созрела к решению той функции, к законодательному закреплению той функции, которая у всех операторов есть, но ей мало кто пользуется — детские SIM-карты», — приводит слова чиновника информационное агентство «Интерфакс».

Жаров уточнил, что для детской SIM-карты должен действовать ряд ограничений, которые призваны защитить детей от преступности в цифровой среде. По его мнению, заняться внесением соответствующих поправок в закон «О связи» можно будет в весеннюю сессию парламента.

Вопросы законодательства

Помимо всего перечисленного, Жаров сообщил, что от российских операторов не ожидается выполнение регламента Евросоюза по защите персональных данных, который начнет действовать в мае 2018 г. По словам чиновника, Россия не подписывала с Евросоюзом договоры, обязывающие ее к выполнению таких регулировок, поэтому персональные данные будут обрабатываться согласно национальному законодательству. Исключение может быть сделано только для данных граждан стран Евросоюза, когда эти данные обрабатываются российским оператором на территории стран этого содружества, считает Жаров.

Напомним, в июле был поднят вопрос о том, что требования антитеррористического пакета российских законов, известного как «пакет Яровой», противоречат грядущему регламенту Евросоюза. Принятый летом 2016 г. пакет законов обязывает российских операторов хранить данные пользователей в течение полугода начиная с июля 2018 г. Если это требование будет выполняться применительно к данным граждан Евросоюза, что запрещено европейским регламентом, четыре крупнейших российских сотовых оператора могут столкнуться со штрафом на общую сумму до 45 млрд руб.

Также Жаров сообщил, что представители индустрии компьютерных игр в России самостоятельно занялись разработкой закона, регулирующего эту сферу. «Они показали концепцию закона, которую они разрабатывали самостоятельно, без государства. Да, там достаточно разумные вещи прописаны, которые существуют в регулировании Китая, Индии и ряда других стран», — приводит слова Жарова ТАСС. Он отметил, что сроки принятия этого закона пока неизвестны, речь идет только о разработке.