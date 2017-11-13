«Билайн» решил купить первую и единственную зарубежную «дочку» «Ростелекома»

Переговоры между Veon и «Ростелекомом»

Телекоммуникационная компания «Веон Армения» (торговая марка Beeline, бывшая «Арментел») ведет переговоры с «Ростелекомом» о покупке принадлежащего ему армянского оператора фиксированной связи GNC-Alfa. Об этом сообщило местное издание Itel.

«Веон Армения» входит в группу Veon (бывшая Vimpelcom), чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн». «Веон Армения» является крупнейшим оператором фиксированной связи в республике и вторым по величине оператором мобильной связи. В «Ростелекоме», Veon и «Веон Армения» от комментариев отказались.

Как «Ростелеком» осваивал Армению

«Ростелеком» вышел на рынок Армении в 2012 г, приобретя 75% акций GNC-Alfa за $22,5 млн. На тот момент GNC-Alfa владела магистральной сетью, охватывающей большую часть территории Армении, а также имеющую стыки с соседними странами - Грузией и Ираном.

После сделки с «Ростелекомом» GNC-Alfa занялась оказанием услуг широкополосного доступа в интернет по технологии PON. Покупка GNC-Alfa стала первой и пока единственной сделкой «Ростелекома» за пределами России.

Кто еще из россиян работал на рынке фиксированной связи Армении

В Армении работал и другой российской оператор фиксированной связи - «Комстар - Объединенные Телесистемы» («Комстар-ОТС»). В 2006 г. он приобрел интернет-провайдера «Коллнет» и его «дочку» - «Корнет».

Фото: ru.depositphotos.com «Билайн» собрался купить первую и единственную зарубежную «дочку» «Ростелекома»

Интересно, что продавцом «Коллнета» выступал предприниматель Ваган Мартиросян. Он же, после сделки с «Комстаром-ОТС», создал новую компанию - вышеупомянутую GNC-Alfa, которую затем он продал «Ростелекому». При этом штаб-квартира GNC-Alfa разместилась в том же офисном здании в городе Абовян, в котором был офис «Коллнет» (само здание является собственностью Мартиросяна).

В 2008 г. «Коллнет» запустила национальную сеть беспроводной передачи данных стандарта WiMAX. В 2010 г. МТС поглотила «Комстар-ОТС», а «Колннет» был присоединен к принадлежащему МТС армянскому сотовому оператору «К-Телеком» ( торговая марка Vivacell). После этого сеть WiMAX была закрыта.