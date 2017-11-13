Высокопоставленный разведчик из Южной Осетии арестован после попытки создания сотового оператора

В Южной Осетии арестован бывший министр связи и нынешний сотрудник внешней разведки республики Георгий Кабисов. Одной из причин ареста может быть попытка создания второго сотового оператора в республике, который создал бы конкуренцию местной «дочке» «Мегафона».

В Южной Осетии арестован высокопоставленный сотрудник Службы внешней разведки республики Георгий Кабисов. Он также является заместителем главы Комитета связи и массовых коммуникаций , а ранее занимал пост министра связи.

Вместе с Кабисовым задержан его знакомый Мириан Джиоев. Генпрокуратура предъявила им обвинения в превышении полномочий. Суд санкционировал арест Кабисов и Джиоева на месяц.

Как сообщает «Эхо Кавказа», одной из причин задержания может быть деятельность компании «ИнтерОс», которая намеревалась построить сотовую сеть под торговой маркой «Иртел». Джиоев владел долей в этой компании, причем, как утверждает издание, он действовал в интересах Кабисова.

В Южной Осетии работает только один сотовый оператор – «Остелеком». Он был создан в 2004 г. на базе технических возможностей филиала «Мегафона», расположенного в соседнем российском регионе – Северной Осетии.

«Остелеком» изначально принадлежал структурам «питерской группы связистов», контролировавшей «Мегафон». В 2009 г. после признания Россией независимости Южной Осетии «Мегафон» официально приобрел контрольный пакет «Остелекома».

Бывший министр связи, а ныне высокопоставленный южноосетинский разведчик Георгий Кабисов

Власти и жители Южной Осетии высказывали недовольство монопольной деятельностью «Остелекома»: цены на услуги операторы высокие, а качество связи оставляет желать лучшего.

В республике уже давно идут попытки создать второго сотового оператора. Как ранее рассказывал CNews сам Георгий Кабисов, в 2010 г. такой проект рассматривался совместно со «Скай Линком» - российским сотовым оператором стандарта CDMA-450.

Сеть должна была быть запущена компанией «ИнтерОс», совладельцами которой должны были стать «Скай Линк», власти Южной Осетии и местные предприниматели. Оборудование для новой сети завезли, но сеть так и не была запущена.

В 2016 г. на рынке пошли новые разговоры о запуске второго сотового оператора. Он также должен был быть запущен компанией «ИнтерОс», но уже на основе стандартов GSM/UMTS (3G). Кабисов говорил, что совладельцем «ИнтерОс» будет Tele2, к которому отошли активы «Скай Линка».

В то же время задержание Кабисова может быть связано и с деятельностью «Остелекома». Как сообщил изданию «Кавказский узел» источник в правоохранительных органах, в ходе проверки компании были обнаружены нарушения, а так как Кабисов ранее входил в совет директоров «Остелекома», сейчас проверяется его возможная причастность к ним.