Журналист CNews получил профессиональную премию

Корреспондент CNews Игорь Королев стал лауреатом премии «DOT-журналистика» за статьи по доменной тематике.

Премия «DOT-журналистика» — для CNews

В ходе прошедшего в Москве ежегодного форума Russian Internet Week (RIW) состоялось награждение лауреатов премии «DOT-журналистика», вручаемой каждый год за лучшие публикации по теме доменов. Эта премия организована Координационным центром национального домена сети интернет (КЦ) — регулятором доменных зон .RU и .РФ — и Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК).

В этом году лауреатом в наиболее престижной номинации — «О доменах лучше всего» — стал корреспондент CNews Игорь Королев. В этой номинации награждается автор лучшей серии публикаций о тенденциях и событиях в доменной сфере.

Отметим, что Игорь Королев ранее уже трижды — в 2013 г., 2014 г. и 2015 г. — входил в число лауреатов премии «DOT-журналистика», однако тогда корреспонденту CNews доставались лишь вторые места.

О чем писал Игорь Королев

В 2017 г. у Игоря Королева вышел ряд эксклюзивных материалов по доменной тематике. В частности, была опубликована информация о самых дорогих проданных за последнее время доменах на вторичном рынке.

Автор CNews Игорь Королев в четвертый раз подряд получил премию «DOT-журналистика»

Еще ряд материалов был посвящен тому, как устроен рынок перехвата освобождающихся доменов, и как некоторые участники этого рынка нашли элегантный способ обхода установленных ограничений.