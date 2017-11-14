Москвич создал защищенный смартфон на Python за $30
Российский разработчик собрал смартфон на основе макетной платы MicroPython и написал для него ПО на этом языке. Смартфон имеет всю базовую функциональность, необходимую для совершения звонков и обмена SMS-сообщениями.
Смартфон на MicroPython
Разработчик Алексей Палажченко в домашних условиях собрал смартфон и написал для него софт на языке Python. Новинка получила название UPyPhone, информацию о ней и исходные коды прошивки устройства автор выложил на ресурсе GitHub. Поскольку в телефоне используется ПО собственной разработки и широко доступные компоненты, он может похвастаться повышенным уровнем безопасности — производитель не предусмотрел в нем следящих механизмов.
Палажченко живет в Москве. О себе он сообщает, что в прошлом работал в Microsoft и Skype.
Функциональность смартфона дает возможность совершать голосовые звонки и обмениваться SMS. Устройство рассчитано на работу со стандартом связи GSM. Софт для UPyPhone написан на MicroPython — реализации Python 3 для встроенных систем с небольшим объемом памяти, типа микроконтроллеров, появившейся в 2014 г.
Аппаратная часть смартфона состоит из макетной платы MicroPython pyboard, которую можно приобрести в онлайн-магазине MicroPython Store в различных вариациях по цене примерно от $19 до $34. Помимо платы был использован цветной сенсорный экран LCD160CR, который там же стоит около $29, и GSM-модуль SIM800L, который можно купить на сайте Amazon за $8. GSM-модуль SIM800L рискует оказаться слабым местом UPyPhone, поскольку в нем могут присутствовать закладки, пишет ресурс Liberatum.ru.
Возможности UPyPhone
На рабочем столе UPyPhone отображается уровень сигнала сотовой сети и уровень заряда аккумулятора. Также на экране присутствует указание, в какой сети зарегистрирован телефон. Кроме того, отображается дата и время — их не нужно устанавливать, они автоматически задаются сетью.
Слева на рабочем столе находится кнопка «Позвонить», нажатие на которую открывает панель набора номера. Расположенная справа кнопка «SMS» также открывает сперва панель набора номера, а потом дает возможность отправить на набранный номер текстовое сообщение. Ниже расположены кнопки «Контакты», «Сообщения» и «Настройки». Если у пользователя есть непрочитанных входящие сообщения, кнопка «Сообщения» меняет цвет с синего на зеленый, а на экране появляется дополнительный индикатор с указанием количества поступивших SMS.
Панель набора номера содержит цифровую клавиатуру и три кнопки, позволяющие совершить звонок, удалить последний набранный символ и вернуться к рабочему столу. Уже начатый звонок также можно прервать специальной кнопкой.
Начать звонок или отправить сообщение можно также из телефонной книги, нажав соответствующую кнопку, а потом нажав на имя контакта. Входящие сообщения сохраняются в модуле SIM800L. При их просмотре передвигаться по тексту можно с помощью клавиш «+» и «-», есть также кнопка для удаления прочитанного сообщения. Клавиатура для набора SMS позволяет переключаться с букв английского алфавита на цифры и другие необходимые символы.
Настройки и спящий режим
В «Настройках» пользователь может отрегулировать яркость экрана и громкость динамика. Там же находится индикатор состояния памяти MicroPython pyboard. При нынешнем состоянии программного кода смартфона свободное место в памяти не превышает 50 КБ. Здесь же есть кнопка запроса состояния счета абонента.
Если пользователь не касается экрана в течение 30 секунд, устройство переключается в спящий режим. Энергопотребление при этом снижается с 80 мА до 5 мА. Телефон выходит из спящего режима автоматически при получении входящего звонка или сообщения, а также нажатия клавиши «Проснуться».
Другие защищенные смартфоны
В ноябре 2016 г. компания Tor Project объявила о создании прототипа собственного Android-смартфона, оснащенного продвинутыми средствами кибербезопасности. Прототип получил название Mission Improbable. В качестве аппаратной части прототипа были взяты в готовом виде смартфоны Google Nexus и Pixel, изменения претерпело только ПО. Устройство работает под ОС Copperhead — защищенной версией Android, поддерживающей верифицированную загрузку и созданной для смартфонов Nexus и Pixel.
В целях защиты приватности на прототипе Mission Improbable установлен OrWall — фаервол, который направляет трафик через сеть Tor и блокирует любой другой трафик. Также OrWall дает пользователю возможность самому решать, трафик каких приложений направлять через Tor, а какой пустить обычным путем
В сентябре CNews писал, что компания Purism и некоммерческое сообщество разработчиков KDE договорились создать смартфон под управлением GNU/Linux, полностью свободным ПО и повышенными мерами безопасности. На проект нужно $1,5 млн, из них методом краудфандинга на тот момент было собрано $322 тыс. Вместо GNOME, не подходящего для смартфонов, будет использован рабочий стол Plasma Mobile.