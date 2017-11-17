Совместное такси «Яндекса» и Uber проведет IPO в США

«Яндекс» и Uber, объединившие свои сервисы по заказу такси, намерены вывести общий бизнес на IPO на американской бирже. Планируемая дата — в первом полугодии 2019 г.

Совместное IPO

«Яндекс» и Uber намерены провести первичное публичное предложение акций (IPO) своего совместного бизнеса по организации поездок. IPO должно состояться уже в первой половине 2019 г., сообщило издание Bloomberg. Как сообщил финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский (Greg Abovsky) в кулуарах конференции Morgan Stanley TMT в Барселоне, акции скорее всего будут торговаться в США.

Также он сообщил, что сейчас «Яндекс» работает над превращением приложений «Яндекс.Такси» и российского Uber в единую платформу, но с двумя разными пользовательскими клиентами. По словам Абовского, во II и III кварталах 2017 г. рост количества пользователей обоих приложений, ранее конкурировавших, исчислялся «трехзначными числами». Его слова подтверждаются официальной статистикой «Яндекса», согласно которой рост пассажиропотока «Яндекс.Такси» составил в III квартале 360%.

По условиям слияния «Яндекс» приобрел также российское подразделение сервиса доставки еды UberEats, и намерен интенсивно инвестировать в это направление в 2018 г., сообщил финдиректор.

Слияние «Яндекс.Такси» и Uber

В июле 2017 г. стало известно, что «Яндекс» договорился об объединении сервиса «Яндекс.Такси» с Uber. Партнерство будет работать в России, а также в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Объединенную компанию возглавит гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

Uber вложит в совместное компанию $225 млн, «Яндекс» — $100 млн. Контроль в новой структуре будет принадлежать «Яндексу» — у него будет 59,3%. 36,6% акций будут принадлежать Uber. Еще 4,1% будут принадлежать сотрудникам компании.

«Яндекс» и Uber намерены вывести общий бизнес на IPO на американской бирже

После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — и «Яндекс.Такси», и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям, но таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. Завершение сделки ожидается в IV квартале 2017 г.

В настоящий момент сделка ожидает одобрения от регуляторных органов России и ряда соседних стран, пишет Bloomberg. В России ее условия оценивает Федеральная антимонопольная комиссия (ФАС).

Причины слияния

Источник CNews на рынке таксомоторных перевозок видит несколько причин для слияния Uber с «Яндекс.Такси». «По сути, Uber изобрел рынок «бомбил» для Евросоюза и США, однако в России он существовал годами. Кроме того, в России Uber приходится сталкиваться с различными проблемами: претензии ФАС и Роскомнадзора, требования о работе исключительно с лицензированными водителями и т. д. По этой причине Uber было непросто работать в России».

Помимо этого, партнерам необходимо объединить усилия для продвижения в регионах. В Москве по числу поездок лидирует «Яндекс.Такси», на втором месте — Gett, на третьем — Uber. В то же время в целом по стране лидерами являются сервисы «Максим», «Везет» и Rutaxi, отмечает собеседник CNews.

Как сообщает «Яндекс», в сентябре 2017 г. количество поездок, организованных с помощью «Яндекс.такси», достигло 335 млн. Сервис, запущенный в 2011 г., работает с 280 тыс. водителей в 150 городах России, Беларуси, Казахстана, Грузии, Армении и Молдовы. Uber, запущенный в 2010 г. и охватывающий 24 страны, по состоянию на май 2017 г. успел организовать 5 млрд поездок.