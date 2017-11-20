Фальшивые ИТ-компании использовали для получения огромных кредитов в обанкротившемся банке

Просуществовавшие более десяти лет фиктивные ИТ-компании были использованы для получения невозвратных кредитов на сотни миллионов — под залог земельных участков, чья кадастровая стоимость в десять раз ниже выданной под них суммы. Выдавший кредиты банк позже обанкротился. Бенефициарами получивших деньги компаний могут являться бывшие акционеры банка.

Невозвратные кредиты для ИТ-компаний

Как стало известно CNews, две связанные друг с другом организации, зарегистрированные как ИТ-компании, были использованы для получения крупных невозвратных кредитов в обанкротившемся впоследствии банке «Кредит-Москва». Деньги выдавались под залог земельных участков на суммы, многократно превышающие их кадастровую стоимость.

Так, 4 февраля 2015 г. в банке был взят кредит на 68,4 млн руб. под залог 156 га под Волоколамском в сельхозкооперативе «Ярополецкий». Кредит был оформлен на ООО «Электронный архив».

На рынке присутствует одноименная известная ИТ-компания, однако по заверению ее руководства, рассматриваемая организация к ней отношения не имеет — у ее юрлица другой ИНН, что в явном виде подтверждается по базе ЕГРЮЛ.

Позже, 30 сентября 2015 г. по аналогичной схеме кредит в том же банке был оформлен на ООО «КМ-технологии» — на 137,5 млн руб. Залогом для него стал земельный участок в 26 га — в том же кооперативе «Ярополецкий».

Фальшивые ИТ-компании использовали для невозвратных кредитов под залог земли на сотни миллионов

Обязательства по обоим кредитам были просрочены, поэтому 13 марта 2017 г. представители банка подали в Арбитражный суд Москвы иски одновременно по обоим эпизодам. 26 мая 2017 г. суд удовлетворил иск в полном объеме по кредиту «КМ-технологий», а 3 ноября 2017 г. — по кредиту «Электронного архива».

По постановлениям суда, в обоих эпизодах заложенные земли должны быть выставлены в счет долгов на аукционы, с начальными ценами, равными суммам взятых под них кредитов — то есть совокупно в 205,9 млн руб. Однако, как показывает база данных Росреестра, суммарная кадастровая стоимость двух этих участков лишь немногим превышает 20 млн руб.

Какие компании использовались для кредитов

По данным базы ЕГРЮЛ, ООО «Электронный архив» было зарегистрировано 3 марта 2004 г. Стопроцентным учредителем выступает Наталия Маликова. Основным видом деятельности заявлено создание и использование баз данных и информационных ресурсов. В реальности, как показывает «Контур.фокус», организация никакой экономической деятельности не вела — все прошедшие годы у нее были нулевые активы и нулевая чистая прибыль.

ООО «КМ-технологии» было зарегистрировано в то же время — 20 февраля 2004 г. Единственным учредителем прописана Галина Галанова. Основной вид деятельности — разработка компьютерного ПО. По данным «Контур.фокуса» реальной экономической деятельности эта структура также не вела.

Анализ информации из ЕГРЮЛ позволяет судить о связанности этих структур. Они зарегистрированы по одному адресу, среди их контактов представлен один и тот же телефонный номер, а несколько лет назад директором обеих компаний был заявлен один человек — Ольга Попова.

Предполагаемые бенефициары фальшивых компаний

Анализ ЕГРЮЛ также позволяет судить о том, что указанные выше связанные юрлица в менее очевидной форме связаны еще с несколькими организациями, которые в свою очередь прямо или косвенно связаны с бывшими акционерами банка «Кредит-Москва», в частности с крупнейшим когда-то держателем акций (свыше 22%) Еленой Фоминой.

За «Электронным архивом», «КМ-технологиями» и еще шестью организациями, зарегистрированными как в Москве, так и Волоколамске (рядом с которым была заложена земля), числится один московский телефонный номер +7 (495) 953-56-52. Стоит уточнить, что сомнительные юрлица часто закреплены за так называемыми адресами массовых регистраций. Число таких юрлиц по одному адресу может измеряться сотнями, и о связанности всех этих компаний говорить не приходится. С телефонными номерами ситуация иная. Связанность компаний, за которыми закреплен один номер, представляется гораздо более очевидной.

Соучредителем одного из обладателей вышеупомянутого номера ОАО «КМ-лама» выступает компания с названием, сходным с названием обанкротившегося банка - ОАО «Финансовый брокер "Кредит-Москва"». Елена Фомина в нем официальный соучредитель. Среди прочих соучредителей — другие (мелкие) в прошлом акционеры банка «Кредит-Москва» Борис Хмельницкий и Юрий Исмагилов, а также Анатолий Непомнящий. Среди бывших акционеров банка «Кредит-Москва» есть Борис Анатольевич Непомнящий.

В списке учредителей еще одного обладателя упомянутого телефонного номера ООО «Стейтхолл» также встречаются Елена Фомина, Борис Хмельницкий и Борис Непомнящий.

В сельхозкооперативе «Ярополецкий» (к которому относится заложенная под кредиты земля) некоторые участки по состоянию на май 2015 г. принадлежали Е. Е. Фоминой, Б. Г. Хмельницкому, а также вышеупомянутому подконтрольному им ООО «Стейтхолл» и еще одной связанной с фигурантами этого материала структуре — ООО «Новелэнд», за которой к тому же числится вышеупомянутый общий телефонный номер.

Выдавший кредиты банк обанкротился

Лицензия на осуществление деятельности у банка «Кредит-Москва» была отозвана Центробанком 22 июля 2016 г. Позднее решением Арбитражного суда Москвы от 24 октября 2016 г. организация была признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство, а функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Именно она и обратилась впоследствии в суд по двум рассмотренным эпизодам.

В ноябре 2016 г. стало известно, что по данным Банка России совокупная разница между величиной обязательств и активов «Кредит-Москвы» составила 5,6 млрд руб. «По оценке временной администрации стоимость активов "Кредит-Москвы" не превышает 804 млн руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 6,4 млрд руб., в том числе перед физическими лицами — 5,2 млрд руб.», — говорилось в сообщении регулятора.