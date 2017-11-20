Все интернет-магазины России насильно заставят принимать банковские карты

Программа «Цифровая экономика» предлагает обязать все без исключения интернет-магазины принимать к оплате банковские карты. Такое требование помешает использовать интернет-магазины для «серых» схем по обналичиванию денежных средств, но участники рынка не имеют единого мнения по данному вопросу.

«Цифровая экономика» защитит права потребителей

Проект плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Нормативное регулирование» подразумевает, в том числе, предложения по регулирования интернет-торговли. Документ разработан центром компетенции по данному направлению, созданному на базе «Сколково».

Согласно документу, в 2019 г. предлагается внести изменения в Закон «О защите прав потребителей». Изменения должны обязать все без исключения организации, торгующие товарами через интернет, принимать к оплате банковские карты.

Изменения планируется вносить в статью 16.1 закона, которая устанавливает форму и порядок оплаты при продаже товара. Сейчас эта статья уже обязывает продавцом обеспечить прием платежей как наличными, так и с помощью «национальных платежных инструментов» в рамках национальной системы платежных карт.

Но под «национальными платежными инструментами» понимается только карта «Мир». Кроме того, обязанность принимать данные инструменты возникает только у продавцов, которые имеют оборот свыше 40 млн руб. в год. Также от этой обязанности освобождаются торговые точки, оборот по которым составляет менее 5 млн руб. в год.

Программа «Цифровая экономика» предлагает обязать

все без исключения российские интернет-магазины принимать банковские карты

Предполагается, что вышеупомянутые изменения относительно обязательного приема платежных карт интернет-магазинами будут разрабатываться Центробанком при участии Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Мнения участников рынка разделились

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), сейчас в России доля безналичных платежей за товары и услуги составляет 65,1% по количеству и 21,1% - по объему. А в сфере электронной коммерции доля безналичных платежей не превышает 30%.

«В интернете по-прежнему весьма распространены «серые схемы», при которых оплата осуществляется только за наличный расчет при получении товара, - сообщили в АКИТ. - Большинство интернет-магазинов, использующих такие схемы, продают наличные средства, при этом, стоимость «обналички» в Москве сегодня достигает 18%. Очевидно, что магазины, которые не принимают к оплате банковские карты, находятся в гораздо лучших конкурентных условиях, нежели добросовестные и честные игроки рынка».

В АКИТ поддерживают идею обязательного приема банковских карт к оплате интернет-магазинами. В этом случае доля безналичных платежей вырастет до 72%, что, в свою очередь, будет способствовать «обелению» интернет-торговли и усилению доверия потребителей к данной сфере.

В то же время в платежной системе «Яндекс.Деньги» считают, что государству не следует указывать бизнесу, как именно вести бизнес. «Вмешательство в хозяйственную деятельность на таком уровне пользу не принесет, - сообщила CNews пресс-служба «Яндекс.Деньги». - Реализовать стратегию перехода на безналичный расчет можно ненасильственными методами — например, совершенствуя и упрощая системы идентификации плательщиков, повышая удобство налоговых расчетов. В таком случае и покупатель, и бизнес сами пойдут в сторону онлайн-платежей, а не по указке».

Почему магазины неохотно принимают банковские карты

По мнению профильных ассоциаций, в российском ритейле (как в офлайн, так и в онлайн) не в полной мере распространен прием банковских карт, виноваты международные платежные системы - Visa и Mastercard.

Сейчас в офлайн-рознице для торговых точек, продающих непродовольственные товары, стоимость комиссии за эквайринг (организацию приема платежей по банковским картам) составляет от 1,4% до 2% в зависимости от размера оборота (чем меньше оборот, тем выше комиссия). В интернет-торговле размер комиссии еще выше - от 1,6% до 3,5%, причем ставка в 1,6% доступна лишь для компаний с многомиллиардными оборотами.

До 70% от размера комиссии за эквайринг составляет межбанковская комиссия (intercharge). Эту комиссию банк-эквайер, обслуживающий торговую точку, выплачивает банку-эмитенту, обслуживающему карту покупателя. Размер межбанковской комиссии устанавливают Visa и Mastercard.

В связи со сложившейся ситуацией в конце 2016 г. Российская ассоциация компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на платежные системы Visa и Mastercard. К ней присоединились и другие отраслевые объединения, в том числе Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), но ФАС нарушений в деятельности платежных систем на нашла.