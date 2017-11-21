Российским разработчикам интернета вещей хотят выдать 7 млрд руб. Эксперты предлагают уменьшить сумму в 6 раз

В рамках реализации программы «Цифровая экономика» предлагается направить из федерального бюджета 6,9 млрд руб. на разработки в сфере интернета вещей, киберфизических систем и больших данных. Однако эксперты предлагают убрать большинство из предложенных мероприятий, включая создание отдельного венчурного фонда и системы добровольной сертификации.

6,9 млрд руб. на интернет вещей и большие данные

Проект плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная безопасность» содержит предложения по поддержке разработок в сфере интернета вещей (Internet of Things, IOT), киберфизических систем и больших данных. Документ составлен Центром компетенций по данному направлению, созданному на базе Сбербанка.

По подсчетам CNews, документ предлагает выделить из федерального бюджета 6,87 млрд руб. на расходы по трем вышеназванным направлениям. Речь идет о затратах на 2018-2020 гг.

2 миллиарда на фонд разработок в сфере интернета вещей

В числе прочего предлагается создание венчурного фонда и акселератора новых технологий кибербезопасности в сфере интернета вещей. Фонд в 2019-2020 г.г. должен будет профинансировать проекты, 10 из которых дойдут до стадии коммерциализации.

Организацией работы фонда займется автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровая экономика», созданная для реализации одноименной программы.

Расходы федерального бюджета на работу данного фонда составят 2 млрд руб. Также должен быть проведен конкурс прорывных инновационных разработок в области кибербезопасности интернета вещей.

1 миллиард на исследовательский консорциум по кибербезопасности

Другое направление – организация исследовательского консорциума в области кибербезопасности. Речь идет о сети научных лабораторий и инжиниринговых центров, расположенных в академических, отраслевых и корпоративных институтах, вузах и т.д.

Эксперты предлагают уменьшить сумму поддержки разработчиков IoT

в шесть с лишним раз: с 6,9 млрд рублей до 1,16 млрд рулей

Расходы федерального бюджета на организацию данного консорциума составят 1 млрд руб. К 2021 г. консорциум должен будет выявить четыре новых направления НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) для обеспечения компетенций следующего поколения в области безопасности киберфизических систем.

Отечественные стандарты для киберфизических систем

Для межмашинного взаимодействия киберфизических систем планируется разработать систему национальных стандартов, которые будут единственно допустимыми для применения в России. С этой целью планируется изучение ландшафт а международных стандартов и изменений в них. Международные стандарты будут принимать в России в качестве национальных методом «смены обложки».

Должны быть введены правила реагирования и установлена ответственность для случаев несанкционированного вмешательства в управление межмашинным взаимодействием, включая киберфизические системы. В том числе будет установлена обязанность внедрения системы мониторинга и реагирования на внештатные ситуации в работе межмашинного взаимодействия.

Требования по безопасности киберфизических систем будут зависеть от потенциальной тяжести последствий реализации угроз безопасности, в том числе с использованием прогностических моделей. Также появится появиться требования и рекомендацию по разграничению межмашинного взаимодействия (machine-to-machine, M2M) и взаимодействий машин с участием человека.

Для операторов связи промышленного интернета, включая беспилотные системы, будут разработаны отдельные требования по регулированию. В том числе появятся минимальные требования для операторов связи, оказывающих услуги межмашинного взаимодействия.

1 миллиард на систему добровольной сертификации интернет вещей

После разработки стандартов и требований планируется создать систему добровольной сертификации в области киберфизических систем, а также испытательных лабораторий и инфраструктуры для подтверждения соответствия такой сертификации в рамках национальных и международных стандартов.

На эти цели планируется выделить 1 млрд руб. Появление центров сертификации позволит присваивать статус IoT Ready для программно-аппаратных комплексов отечественного производства.

450 млн руб. на отечественную ОС для киберфизических систем

Для киберфизических систем планируется разработать отечественную свободную операционную систему. Стоимость разработки оценивается в 450 млн руб.

Такая операционная система станет основой для разработки надежных, безопасных и эффективных устройств для IoT и особенно индустриального интернет вещей (IIoT), в том числе «умных вещей», коммуникационных и интеграционных устройств. Позднее будут открыты проекты по тиражированию ОС для киберфизических систем.

Кроме того, для киберфизических систем предлагается создать интегрированную платформу, обеспечивающую автоматизированное тестирование прикладного программного обеспечения на соответствие требованиям информационным безопасности.

Проект оценивается в 210 млн руб., им займутся Минкомсвязи и ФСБ. Такая платформа будет объединять в единое решение все составные части интернета вещей: киберфизические устройства, «умные» вещи, коммуникационные устройства, шлюзы и серверные приложения для анализа данных.

Еще один проект – создание Центра компетенций по вопросам межмашинного взаимодействия. Его предлагается создать на базе АНО «Цифровая экономика», стоимость мероприятия оценивается в 220 млн руб.

Добровольная сертификация стандартов обработки больших данных

В области больших данных, как и в случае с киберфизическими системами, также планируется разработать национальные стандарты. Соответственно, будет создана система добровольной сертификации на соответствие национальным стандартам обработки массивов больших данных.

На эти цели планируется выделить 400 млн руб. Реализацией данной системы займутся Минкомсвязи и АНО «Цифровая экономика». Еще 350 млн руб. предлагается выделить Минкомсвязи на разработку механизма инструментального контроля использования больших данных.

Также запланирована разработка и внедрение модели сертифицированного отечественного аппаратно-программного комплекса обработки массивов больших данных, предназначенного для последующего применения операторами больших данных. На эти цели госкорпорации «Ростех» планируется выделить 250 млн руб.

Эксперты предложили сократить затраты на 85%

В то же время рабочая группа по направлению «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика», возглавляемая Натальей Касперской, высказалась весьма критично по отношению к большинству из данных инициатив.

По подсчетам CNews, если предложения рабочей группы по исключению или корректировке пунктов плана мероприятий будут приняты, ожидаемые расходы федерального бюджета по направлениям интернет вещей, киберфизические системы и большие данные сократятся на 5,77 млрд руб., то есть на 85%.

В частности, эксперты выступили против создания отдельного венчурного фонда для интернета вещей. «Сейчас уже существует большое количество акселерационных программ – «Сколково», Generation S от РВК, Kaspersky Start и другие, в которых есть номинации по информационной безопасности и в которых участвуют проекты по интернету вещей», - говорится в отзыве, подписанной Натальей Касперской.

Не понравилось экспертам и предложение выделить 1 млрд руб. на организацию исследовательского консорциума в области кибербезопасности. «Вообще-то организовать консорциум из существующих структур – это бесплатно», - говорится в отзыве.

Эксперты выступили против и выделения аналогичной суммы на создание системы добровольной сертификации киберфизических систем – «стоимость завешена в сотню раз».

Еще более радикально эксперты отнеслись к выделению 400 млн руб. на добровольную сертификацию на соответствие стандартам обработки больших данных. «Выглядит как «распил госденег», - сказано в отзыве рабочей группы. - Вообще непонятно, что имеется ввиду и как такая система будет функционировать, а также кому она нужна: Google, «Яндексу», «Мегафон»?»

Наконец, эксперты раскритиковали предложение по созданию свободной операционной системы для киберфизических систем. «Это будет дискриминация существующих разработчиков, - сказано в отзыве рабочей группы. - Надо не писать «с нуля», а использовать существующее. Откуда гарантии, что будет «превосходить»?